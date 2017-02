Radio-Canada invite les hackers à faire preuve d’innovation pour son premier hackathon

Radio-Canada convie les programmeurs, designers et autres artisans du numérique à un hackathon qui se déroulera à la fin mars.

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars aura lieu le premier hackathon organisé par l’équipe des Médias numériques de Radio-Canada. Cette compétition amicale, dont l’animateur Matthieu Dugal est le porte-parole, visera à expérimenter de nouveaux concepts de développement dans un cadre collaboratif, libre et convivial.

Les participants devront développer une solution web ou mobile qui améliore l’expérience des internautes ou exploite une technologie de pointe de manière innovante.

L’objectif? En équipe de quatre personnes, les participants devront développer une solution web ou mobile qui améliore l’expérience des internautes ou exploite une technologie de pointe de manière innovante. Ce canevas plutôt large, où l’innovation apparaît comme le principal critère qui sera évalué, se présente ainsi le terrain de jeux des candidats.

«Ce premier marathon de programmation est une façon d’explorer de nouvelles avenues pour régler des problèmes complexes en très peu de temps», a déclaré Maxime St-Pierre, directeur général des Médias numériques de Radio-Canada. «C’est aussi une superbe occasion d’avoir une conversation avec des intervenants provenant de milieux différents, de les rassembler et d’innover ensemble.»

Les hackers bénéficieront des données internes de Radio-Canada par l’entremise de divers API.

On impose toutefois que les prototypes développés lors de ce weekend respectent minimalement les critères WCAG 2.0 AA, soit les lignes directrices sur l’accessibilité du contenu web actuellement en vigueur. Celles-ci diminuent les contraintes pouvant affecter l’accessibilité du produit pour les personnes vivant en situation de handicap. Radio-Canada mentionne également dans son communiqué que les principes de développement durable seront appliqués pour faire de ce hackathon un événement sera écoresponsable.

Comment se déroulera l’événement?

«Le vendredi soir, les participants, mentors et facilitateurs seront invités à faire connaissance et à former des équipes», explique Julie Gauthier, chef de projet des Médias numériques. «La journée du samedi et une bonne partie de celle du dimanche seront consacrées au développement des prototypes. Les participants bénéficieront du support technique des mentors ainsi que des conseils des facilitateurs afin de les accompagner jusqu’à la présentation du fruit de leur travail, dimanche après-midi.»

Bien entendu, l’évaluation des projets – par un jury composé de 5 personnes provenant de l’équipe de Radio-Canada et de l’externe – entraînera une remise de prix. Les partenaires de l’événement, dont Desjardins, Microsoft et la STM, offriront une Xbox One (500 Go) jumelée à une carte-cadeau Microsoft de 50$ à chaque membre de l’équipe lauréate du grand prix, une somme de 1 000$ à partager pour l’équipe qui remportera la deuxième position, et un titre annuel autobus-métro pour chaque membre de l’équipe ayant rempoté le coup de cœur de la STM. Des prix de présence constitués de billets de spectacle et d’une Xbox One (500 Go) seront également distribués lors de l’événement.

Enfin, les parents qui souhaitent participer à ce hackathon pourront bénéficier gratuitement du service de garderie de Radio-Canada pour les enfants âgés de 6 mois à 11 ans.

Pour vous inscrire, consultez le site de l’événement. Vous avez jusqu’au 17 février pour soumettre votre candidature.