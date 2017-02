L’iPhone 8 intégrerait une caméra 3D révolutionnaire (MAJ)

Le plus récent rapport de la réputée firme KGI Securities fait état d’une mise à niveau majeure de la caméra frontale de l’iPhone 8 qui serait adaptée pour la capture 3D.

Selon ce que prédit l’analyste Ming-Chi Kuo, de nouvelles composantes intégrées au capteur de la caméra seront en mesure de combiner une image 2D avec des données liées à la profondeur de ses éléments. Les applications potentielles de cette technologie seraient multiples : reconnaissance faciale, lecture d’iris, selfies 3D, et expériences de réalité augmentée plus personnelle.

Bien qu’elle soit décrite comme «révolutionnaire» pour un appareil mobile, la technologie en soi n’est pas fondamentalement nouvelle, rappelant notamment celle proposée par la Kinect de Microsoft.

Ce capteur 3D utiliserait ainsi un ensemble d’émetteur et récepteur à infrarouge dédié, fabriqué par Foxconn et Sharp, selon la technologie de laser à émulsion de surface à cavité verticale de Lumentum, comme l’avait d’ailleurs soulevé Fast Company au début du mois (sans toutefois préciser que la technologie serait exploitée par la caméra frontale). Le capteur photographique quant à lui sera à nouveau fourni par Sony.

Enfin, le matériel en question emploiera des algorithmes développés par PrimeSense, l’entreprise israélienne acquise par Apple en 2013 et qui a travaillé justement à l’élaboration de la Kinect pour Microsoft.

En ce qui concerne l’écran OLED de 5,8 pouces du mystérieux téléphone, KGI Securities précise que celui-ci sera d’une densité de 520 ppp et devrait recouvrir la majorité de sa surface (éliminant essentiellement les bordures). Le bouton d’accueil serait ainsi retiré, et l’espace économisé par la réduction des bordures conférerait à l’iPhone 8 des dimensions similaires à celles de l’iPhone 7 de 4,7 pouces.

Les prédictions de TrendForce

Un autre rapport publié aujourd’hui, cette fois par la firme de recherche TrendForce, rassemble un lot de prédictions liées à l’iPhone 8 selon «des informations provenant de la chaîne d’approvisionnement».

Alors que certains détails livrés par les analystes de la firme correspondent à ce qui circule déjà abondamment au sujet du prochain téléphone haut de gamme d’Apple – incluant l’intégration de technologie 3D à sa caméra – TrendForce souligne que l’écran ne sera pas incurvé, contrairement à ce que certaines rumeurs avaient laissées entendre. Des prototypes avec de tels écrans auraient échoué à des tests de collision, poussant Apple à conserver le même verre 2.5D légèrement incurvé sur les bordures que l’on retrouve sur la surface de ses téléphones actuels.

TrendForce croit également que l’écran de l’iPhone 8 proposera une définition 2K selon un ratio supérieur à 2:1. D’autres informations sont également corroborées par la firme : retrait du bouton d’accueil, lecteur Touch ID intégré à l’écran, et taille du téléphone similaire à l’iPhone 7.

Mais surtout, ce rapport mentionne que les capacités de stockage de ce nouvel iPhone seront de 64 et 256 Go – sans troisième option.

Rappelons que les analystes sont essentiellement unanimes sur le fait qu’Apple dévoilera à l’automne 3 nouveaux téléphones, des iPhone de 4,7 pouces et de 5,5 pouces avec écran LCD et des caractéristiques équivalentes à ce que propose la gamme actuelle, et un iPhone 8 haut de gamme de 5,8 pouces, possiblement une édition spéciale 10e anniversaire, pourvu d’un écran OLED et des caractéristiques présumées ci-dessus.

Mise à jour

La chaîne Tech Driven Times sur YouTube a mise en ligne aujourd’hui une vidéo d’un concept d’iPhone 8 respectant essentiellement les prédictions des firmes KGI Securities et TrendForce. À noter comment la base de l’écran peut également servir à afficher des fonctions similaires à ce que propose la Touch Bar du nouveau MacBook Pro.