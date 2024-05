Ubisoft tire un trait sur The Division Heartland

Coup de théâtre ! Ubisoft jette l’éponge concernant The Division Heartland. Ce jeu, qui devait être gratuit, avait été dévoilé lors de l’E3 2021 et était en développement chez Red Storm Entertainment. Un studio connu pour ses jeux de tir tactiques de qualité.

Selon les dernières infos, Ubisoft a pris après une longue réflexion. L’éditeur français veut rediriger ses ressources vers des projets plus porteurs tels que XDefiant et Rainbow Six. En clair, cette annulation s’insère dans une démarche de restructuration chez Ubisoft qui cherche à affiner sa stratégie en réduisant ses coûts et en se concentrant sur moins de jeux. Moins de jeux mais avec des ambitions plus grandes.

De plus le bilan financier publié ce matin par Ubisoft révèle un “re-déploiement des ressources vers des projets plus importants”. Le Président du conseil, Yves Guillemot, a tenu à rassurer les investisseurs en affirmant que l’entreprise était bien partie pour une croissance rentable et malgré les annulations et les quelques changements de cap.