Oculus réduit le prix du Rift + Touch de 25%

Oculus annonce aujourd’hui des baisses de prix sur l’ensemble de ses produits depuis sa boutique en ligne.

C’est en effet ce qu’a dévoilé l’entreprise aujourd’hui lors d’une présentation d’Epic Games dans le cadre du Game Developers Conférence qui se déroule cette semaine à San Francisco.

Oculus expédie gratuitement vers le Canada, et les prix canadiens de cas boutique en ligne ont été ajustés en conséquence.

Si vous hésitiez toujours à vous procurer l’Oculus Rift pour son prix élevé, la nouvelle d’aujourd’hui pèsera certainement dans la balance. D’abord, le casque à lui seul passe aujourd’hui de 799$ à 679$ (une chute de plus de 16%), tandis que les commandes Touch sont désormais affichées à 139$, soit la moitié du prix de 279$ toujours affiché dans les boutiques au Canada. Par conséquent, l’ensemble Rift + Touch revient à 818$, ce qui représente une réduction de 25%.

Rappelons que la boutique en ligne d’Oculus expédie gratuitement vers le Canada, et les prix canadiens ont été ajustés en conséquence. Tout porte à croire que les magasins ajusteront leurs prix également, mais si vous préférez vous procurer le casque en main propre, vous pouvez toujours tenter votre chance en demandant au commerçant d’honorer la réduction.

Que justifie cette soudaine baisse de prix? Selon le cofondateur d’Oculus et PDG de l’entreprise, Brendan Iribe, il faut remercier l’important volume de production et le travail de l’équipe des opérations, qui ont fait baisser les coûts de ses composantes.

«Depuis le début, notre objectif a été d’offrir la meilleure expérience de réalité virtuelle possible au plus grand nombre de consommateurs possible», a-t-il déclaré selon Ars Technica. «Abaisser la barrière d’entrée et rendre [l'Oculus Rift] plus abordable pour que tout le monde puisse intégrer le marché de la réalité virtuelle [fait partie de cet objectif].»

Comme le soulève également le journaliste Kyle Orland, le prix des ensembles PC incluant l’Oculus Rift a également connu une importante baisse de prix en janvier dernier. Logiquement, les nouveaux prix annoncés aujourd’hui devraient influencer à nouveau le prix de ces ensembles à la baisse.