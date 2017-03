Voici à quoi ressemblera le Galaxy S8

Evan Blass, réputé blogueur toujours très bien informé en matière de téléphones non dévoilés publiquement, a partagé hier soir cette image du tant attendu Galaxy S8 de Samsung.

Le téléphone représenté ici correspond d’ailleurs en tous points aux rumeurs les plus convaincantes à son sujet. D’abord, le bouton d’accueil est bel et bien disparu, cédant toute la place nécessaire à l’écran incurvé qui semble bel et bien occuper 83% de la surface du téléphone. Tout porte à croire que le lecteur d’empreinte digitale a été relégué au dos de l’appareil, respectant ainsi la norme de plus récents téléphones Android dont le Pixel de Google et le LG G6.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017

Enfin, la date affichée du 29 mars est également la même que celle avancée pour son dévoilement. Par conséquent, il y a de fortes chances pour que Samsung commercialise son nouveau téléphone phare en avril prochain.

Réalité ou fiction? L’impressionnante feuille de route d’Evan Blass en matière de fuites nous laisse présager que cette image pourrait être authentique.