Spotify franchit le cap des 50 millions d’utilisateurs payants

Le service musical par abonnement Spotify a annoncé qu’il profitait désormais d’un bassin de 50 millions d’utilisateurs payants, soit plus du double de celui d’Apple Music.

Manifestement, la position de chef de file de Spotify est loin d’être menacée, alors que l’entreprise comptabilisait 30 millions d’abonnés il y a un an, et 40 millions en septembre dernier.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu

— Spotify (@Spotify) March 2, 2017