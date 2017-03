La Nintendo Switch a battu les ventes initiales de la Wii en Amérique

La nouvelle console de Nintendo connaît un départ prometteur en terme de ventes, surpassant les 48 premières heures de la Wii en Amérique selon l’entreprise.

Au Japon, la Nintendo Switch aurait trouvé preneurs auprès de 313 700 personnes d’après les estimations de la firme Nomura publiées par le magazine Famitsu. C’est légèrement inférieur aux ventes de la Wii sur ce territoire, qui se situaient à 371 900, tout comme celles de la PlayStation 4 à 322 100, mais supérieur aux performances initiales de la Wii U, évaluées à 308 600.

La situation serait encore plus intéressante pour Nintendo en Amérique aux dires de Nick Wingfield, journaliste au New York Times. Selon une entrevue réalisée avec le PDG de Nintendo of America toujours en attente de publication, Reggie Fils-Aimé a déclaré qu’en Amérique, la Nintendo Switch était la console s’étant le plus rapidement vendue lors des deux premiers jours suivant son lancement de toute l’histoire de Nintendo.

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

Cet exploit est d’autant plus important lorsque l’on précise qu’il a été réalisé en mars, une période de l’année généralement plus calme pour la vente de matériel. Malheureusement, aucun chiffre n’a été partagé par Wingfield. On ignore d’ailleurs si le détail de ces ventes a même été révélé par Fils-Aimé dans le cadre de l’entrevue.

Un autre fait saillant a également été partagé par Fils-Aimé : The Legend of Zelda : Breath of the Wild est le jeu de lancement vendu séparément ayant généré les meilleures ventes de toute l’histoire de Nintendo, détrônant Super Mario 64.

Noël prochain, le véritable test pour Nintendo

De leur côté, les analystes sont tous unanimes : la période des fêtes sera l’ultime teste pour la nouvelle console de Nintendo. On soupçonne que les ventes de la Nintendo :Switch connaîtront un certain ralentissement une fois le passage de la première vague terminé, et il faudra voir comment les performances tiendront le cap d’ici au lancement de Super Mario Odyssey, autre canon pour Nintendo, prévu justement pour Noël prochain.

Reste à voir d’ici là si les problèmes de pixel mort rencontrés par certains propriétaires se généraliseront au point de pousser l’entreprise à enfin remplacer ces systèmes défaillants.