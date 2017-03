Instagram alertera ses utilisateurs de ses contenus jugés sensibles

Dorénavant, les images signalées comme étant susceptibles de choquer certaines personnes seront présentées sous un voile et avec une mise en garde au sujet de la nature du contenu.

«Cette photo contient des éléments sensibles que certaines personnes pourraient juger offensants ou troublants.» Telle sera l’alerte affichée pour introduire les contenus d’Instagram ayant été signalés par sa communauté. Devant ce message, l’utilisateur aura alors l’option de regarder le contenu malgré tout ou de simplement passer son tour.

Ce changement se retrouve parmi d’autres annoncé par l’entreprise ce matin dans le but de favoriser une communauté «plus sûre et plus dynamique». À noter qu’il n’est pas question ici d’un assouplissement des politiques d’Instagram. Par exemple, la nudité complète n’y est toujours pas autorisée; il sera plutôt question de ces images qui frôlent volontairement la limite de ce qui est tolérable aux yeux des utilisateurs qui croiseront ce contenu. Cette fonction devrait toutefois permettre la présence d’images qui autrefois étaient retirées par l’équipe de modération de l’entreprise après avoir été signalées à répétition.

Instagram a également dévoilé de nouveaux outils permettant le blocage de comptes, le contrôle des commentaires, la catégorisation de photos, et davantage. Mais surtout, l’application offre enfin l’authentification avec validation en deux étapes à l’ensemble de ses utilisateurs.

Toujours dans l’optique d’assurer la sécurité de ses utilisateurs, Instagram a également mis en ligne un nouveau site web, Instagram Together, où l’on retrouve toute l’information concernant ses politiques et les fonctions de son application.