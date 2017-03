Blizzard dévoile StarCraft Remastered

L’ultime jeu de stratégie en temps réel et pionnier du mouvement esports s’apprête à effectuer un retour sous la forme d’une version adaptée aux technologies modernes.

C’est en effet ce qu’a dévoilé ce weekend Mike Morhaime, président de Blizzard Entertainment, dans le cadre de l’événement I <3 StarCraft qui avait lieu à Seoul en Corée du Sud ce weekend.

Comme son nom l’indique, StarCraft : Remastered est une reprise du premier jeu de la série, mais comprendra aussi sa populaire expansion Brood War, le tout mis à jour avec des graphismes en ultra haute définition 4K. Les adeptes peuvent s’attendre à retrouver la bande originale et les dialogues réenregistrés pour l’occasion.

«La jouabilité et l’équilibre ont été scrupuleusement préservés, afin d’assurer une expérience identique pour les joueurs vétérans.»

«StarCraft est une pure distillation de l’ADN de Blizzard : son histoire, son équilibre, et tous ses petits détails reflètent notre engagement de longue date à offrir un divertissement sensationnel, et il représente un pilier des jeux de compétition et du esports depuis près de 20 ans», a déclaré Morhaime dans un communiqué. «Avec StarCraft : Remastered, nous modernisons les visuels, le son et le soutien en ligne du jeu original pour nous assurer que les joueurs pourront profiter de StarCraft pour les 20 prochaines années et même plus.»

StarCraft : Remastered promet également un jumelage avancé entre joueurs, une connectivité complète au réseau de Blizzard pour les fonctions sociales et le téléchargement de mises à jour, la sauvegarde dans le cloud, des cartes personnalisées, des reprises vidéo, et la personnalisation des raccourcis clavier.

À noter que son affichage passera aussi en 16:9, ce qui offrira une meilleure vue d’ensemble sur l’axe horizontal. En terme d’ajustement de la taille, les joueurs pourront «reculer pour obtenir le point de vue du champ de bataille d’un Battlecruiser ou agrandir jusqu’à voir les veines sur les ailes d’un Mutalisk».

«Bien que ces améliorations propulseront StarCraft dans l’ère moderne, la jouabilité et l’équilibre ont été scrupuleusement préservés, afin d’assurer une expérience identique pour les joueurs vétérans», précise toutefois Blizzard. Le contraire aurait été très étonnant.

StarCraft : Remastered verra le jour cet été, et comme à son lancement en 1998, il sera disponible sous Mac et Windows. Le jeu a été adapté en 13&nbs;langues, soit 8 langues supplémentaires que sa version originale.