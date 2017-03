Elon Musk veut mettre à jour votre cerveau

L’entrepreneur américain Elon Musk multiplie ses projets d’envergures. Le dernier en lice? Rien de moins qu’une technologie pouvant augmenter les capacités du cerveau humain.

Par la fondation de Neuralink, une nouvelle entreprise axée sur la conception d’une interface cerveau-ordinateur, Musk compte développer la technologie nécessaire à l’avènement d’augmentations neuronales. Alors que des rumeurs suggéraient depuis un moment que le PDG de Tesla et SpaceX était intéressé par le concept, la nouvelle a été confirmée lundi par le Wall Street Journal (via TechCrunch).

L’objectif? Permettre à l’être humain de garder le rythme face au développement accéléré de l’intelligence artificielle.

Neuralink veut explorer l’idée d’un logiciel intégré à de minuscules électrodes pouvant être implantées dans le cerveau humain, permettant à terme d’accéder à des connaissances sur des sujets divers. Musk a déjà décrit ce concept d’interface cerveau-ordinateur comme une «dentelle neurale» permettant d’éviter que les humains ne deviennent des «chats domestiques» dominés par l’intelligence artificielle. À l’époque, il entrevoyait un dispositif d’amélioration du cerveau pouvant être inséré à travers la veine jugulaire d’une personne.

Cette initiative est d’ailleurs cohérente avec de précédentes déclarations d’Elon Musk, qui a déjà déclaré qu’il considérait l’intelligence artificielle plus dangereuse que la bombe atomique.

Alors que cet objectif est ambitieux, soulignons que Neuralink ne va pas miser ses efforts sur la mise à jour de la puissance intelligence humaine dans l’immédiat.

Ses ingénieurs travailleront d’abord sur la première étape, soit celle de concevoir l’interface cerveau-ordinateur en question. La vocation de celle-ci est de permettre à l’être humain de communiquer directement avec un ordinateur sans contrainte (tel que l’affichage d’information sur un écran). Par cette approche, il est également question d’atténuer certains symptômes de conditions médicales chroniques, dont l’épilepsie et la dépression, toujours selon le Wall Street Journal. Dans ce contexte, il y a fort à parier que les ingénieurs s’appuieront sur des thérapies existantes qui utilisent des électrodes pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2017