Lego City : Undercover sur Nintendo Switch ne nécessitera pas 13 Go d’espace de stockage

Contrairement à ce que laisse croire sa pochette, la copie physique de Lego City : Undercover ne cannibalisera pas jusqu’à 13 Go d’espace de stockage sur votre Nintendo Switch.

Il est grand le mystère de l’installation de jeux sur consoles.

Alors qu’un jeu physique sur PlayStation 4 et Xbox One exige une installation, occupant ainsi une partie du disque dur dans le but de réduire les temps de chargement, un même jeu sur Nintendo Switch ne devrait pas imposer une telle contrainte. En effet, contrairement au lecteur Blu-ray, le lecteur de cartouche de Nintendo est suffisamment rapide pour accéder aux données nécessaires tout en offrant un temps de chargement acceptable.

Mais voilà, dans le cas de Lego City : Undercover, une étrange note située au dos de l’emballage mentionne que le jeu nécessite jusqu’à 13 Go d’espace de stockage pour son téléchargement. Sachant que la Nintendo Switch est seulement munie de 32 Go de stockage, un sentiment de panique généralisé s’est emparé des réseaux sociaux alors que la nouvelle laissait croire que l’achat d’une carte microSD supplémentaire était de mise.

Tenant à rassurer ses consommateurs, WB Games a confirmé aujourd’hui que Lego City : Undercover sur Nintendo Switch ne nécessitait aucun espace de stockage supplémentaire :

«Les joueurs qui achètent Lego City : Undercover sur Nintendo Switch en magasin n’ont pas besoin de télécharger le jeu pour y jouer. Tous les joueurs qui achètent le jeu pourront télécharger une petite mise à jour de contenus avec une connexion Internet.»

Concrètement, il s’agit manifestement d’une erreur de manipulation qui s’est glissée lors de la mise en page de la pochette du jeu. D’autant plus que la version dématérialisée de Lego City : Undercover vendue sur l’eShop de la Nintendo Switch précise qu’il exige 7,1 Go d’espace de stockage, soit un peu plus de la moitié des 13 Go mentionnés sur l’emballage de sa version physique (ce qui, bien entendu, ne faisait déjà aucun sens).

Le lancement de Lego City : Undercover sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC est prévu pour le 4 avril prochain.