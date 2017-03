Voici l’aguiche de Destiny 2 en attendant la bande-annonce ce jeudi

La campagne promotionnelle de Destiny 2 bat son plein, et c’est au compte-goutte que Bungie semble vouloir tenir ses fans informés.

C’est en effet ce que l’on peut comprendre des récentes révélations au sujet de la convoitée suite du populaire MMORPG de Bungie.

La semaine dernière, nous avons eu droit à la fuite d’une affiche promotionnelle. Hier, Bungie a confirmé l’existence de Bungie 2 en partageant simplement son logo. Aujourd’hui, c’est au tour d’une aguiche vidéo nous invitant à patienter jusqu’au 30 mars pour, enfin, voir sa première véritable bande-annonce. Reste à voir maintenant si le studio a prévu quelque chose pour demain.

La vidéo met en vedette le chasseur Cayde-6 qui raconte ses récents exploits dans un bar, alors que la Dernière Cité est mise à feu et à sang. C’est plutôt drôle, et ça ne se prend pas trop au sérieux. Sans surprise, cette aguiche ne révèle malheureusement que très peu d’information (l’histoire de Cayde-6 étant entrecoupée que de brèves scènes d’action), et il faudra attendre de voir la bande-annonce jeudi prochain pour en apprendre davantage sur Destiny 2.

Surveillez la chaîne YouTube de Destiny pour la publication de cette fameuse bande-annonce, prévue à 13h (heure de Montréal) et à 19h (heure de Paris).