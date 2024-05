Windstorm: The Legend of Khiimori débarque en Septembre !

Mindscape Games et Aesir Interactive ont dévoilé Windstorm: The Legend of Khiimori, un jeu d’aventure en monde ouvert épique qui plongera les joueurs dans les paysages époustouflants de la Mongolie du 13ème siècle, incarnant un jeune messager parcourant les étendues sauvages à dos de cheval.

Développé avec Unreal Engine 5, le jeu promet des graphismes à couper le souffle et une immersion totale grâce à des comportements et animations de chevaux d’une réalité saisissante, affinés par des experts.

Les chevaux seront des compagnons essentiels pour la survie et la sécurité des joueurs, qui pourront les élever, les apprivoiser, les entraîner et en prendre soin pour les aider dans leur quête.

Le jeu proposera une grande diversité de biomes, obligeant les joueurs à planifier leurs trajets à travers des paysages magnifiques mais impitoyables pour maîtriser les défis de la nature et accomplir leurs missions.

Poursuivant la tradition des jeux Windstorm en monde ouvert, Windstorm: The Legend of Khiimori introduit des mécaniques de jeu uniques à l’expérience centrale du jeu. Les joueurs devront gérer des camps nomades, construire des yourtes et gérer des ressources pour assurer leur survie.

Windstorm: The Legend of Khiimori sortira en accès anticipé sur Steam en septembre 2024.