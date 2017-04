AOL et Yahoo donneront naissance à Oath

Verizon a dévoilé que les activités de ses AOL et Yahoo seront représentés cet été sous un nouveau nom : Oath.

C’est par la bouche du PDG d’AOL, Tim Armstrong, que la nouvelle est apparue en ligne hier soir sur Twitter. «Des milliards de consommateurs, une vingtaine de marques, une équipe imbattable», a-t-il résumé en présentant le logo de la nouvelle entité, Oath, accompagné du mot-clic qui semble servir de slogan pour cette nouvelle entité : #TakeTheOath (prêtez serment).

AOL et Yahoo poursuivront leurs activités avec leurs propres noms, mais seront affiliées à une bannière commune.

Cette entreprise verra ainsi le jour cet été, moment où l’acquisition de Yahoo par Verizon, une transaction évaluée à 4,48 milliards de dollars US, sera officiellement concrétisée. Cela dit, Oath sera à la fois une fusion et une nouvelle société mère pour ces deux entreprises. Ainsi, les marques AOL et Yahoo ne disparaîtront pas complètement : elles poursuivront leurs activités avec leurs propres noms, mais seront affiliées à une bannière commune.

Oath permettra ainsi à Verizon de présenter l’intégralité de son offre de contenus et services numériques à ses annonceurs et partenaires sous un seul et même nom.

«Au cours de l’été 2017, attendez-vous à ce qu’on lance l’une des sociétés de marques les plus perturbatrices de l’industrie numérique», a déclaré une porte-parole d’AOL à Business Insider lorsqu’on cherchait à recueillir des commentaires sur l’étrange nom suggéré par une rumeur qui circulait déjà sur la Toile avant la confirmation lancée par Armstrong.

Étrange nom et logo qui, une fois révélés, ont sans surprise suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

The new brand for Yahoo/AOL would have been a great April Fools joke. — (((Jon Shieber))) (@jshieber) April 3, 2017

«La nouvelle marque de Yahoo / AOL aurait pu être un excellent poisson d’avril.»

Oath sounds like the name of a band that would be opening for Black Sabbath at the Civic Center. — Max Weiss (@maxthegirl) April 3, 2017

«Oath sonne comme le nom d’un groupe qui ferait la première partie du spectacle de Black Sabbath au centre communautaire.» Hall & Oates?

The last “oath” Yahoo took was to keep my email safe and WELLLLLL — Casey Newton (@CaseyNewton) April 3, 2017

«Le dernier “serment” que Yahoo a prêté était de garder mes courriels en sécurité, et BON…»

Certains internautes ont également trouvé ironique le fait que Oath pouvait également signifier «juron», particulièrement lorsqu’on garde à l’esprit les récents déboires de Yahoo.

Même TechCrunch, pourtant une propriété d’AOL, a admis ne pas trop comprendre ce qui a poussé son entreprise à arrêter son choix sur ce mot. «À savoir ce que l’on entend exactement par Taking the Oath (prêtez serment), votre théorie est aussi bonne que la nôtre».

Des membres de l’équipe de TechCrunch ont d’ailleurs souligné l’absurdité du nom, dont la ressemblance à celui du protocole d’authentification OAuth évoque une fois de plus les problèmes de sécurité qui ont touché plus d’un milliard d’utilisateurs de Yahoo.

Rappelons que Verizon deviendra officiellement propriétaire du cœur des activités opérationnelles de Yahoo, incluant sa régie publicitaire et ses plateformes, dont Yahoo Mail, Yahoo News, Flickr et Tumblr. La portion non incluse dans l’acquisition, qui se résume à être la participation de l’entreprise dans le géant chinois du commerce en ligne Alibaba, sera rebaptisée en une société d’investissement nommée Altaba.