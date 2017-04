Premières images de Star Wars Battlefront II (MAJ)

Alors qu’EA DICE est sur le point de dévoiler Star Wars Battlefront II ce weekend, un extrait de la bande-annonce circule déjà sur YouTube depuis ce matin.

MISE À JOUR : EA a mis en ligne son site consacré à Star Wars Battlefront II ce matin, annonçant une bande-annonce «complète» pour le 15 avril (tel que déjà prévu). Tout porte à croire que l’extrait ci-dessous est légitime.

La publication originale ayant déjà été retirée du portail vidéo de Google, présumément à la demande d’Electronic Arts, de nouvelles copies ont refait surface, au point où l’éditeur pourrait simplement publier lui-même la bande-annonce sur sa propre chaîne plutôt que de s’adonner à cette chasse aux sorcières.

On se retrouve ainsi devant Star Wars Battlefront II, la suite du premier jeu multijoueur lancé par EA en 2015 qui se déroule dans l’univers du célèbre opéra spatial. Rappelons que l’existence du jeu en soit n’est pas une nouvelle : EA avait déjà annoncé en 2016 que son développement allait être piloté par sa filiale suédoise EA DICE en collaboration avec son jeune studio montréalais Motive Studios. L’éditeur a également confirmé qu’une campagne solo était en chantier.

Puis en mars dernier, EA a déclaré que la première bande-annonce allait être présenté dans le cadre de l’événement Star Wars Celebration prévu le 15 avril prochain. Tout porte à croire que c’est un extrait de cette fameuse bande-annonce qui s’est ainsi retrouvé sur la Toile 3 jours plus tôt.

«Ils se souviennent toujours de mes derniers ordres», raconte la voix d’une femme, avant d’ajouter : «Aujourd’hui, la vraie guerre commence.»

Présenté comme un jeu racontant «l’histoire méconnue du soldat» et invitant les joueurs à «se battre à travers des combats multijoueurs de toutes les époques», Star Wars Battlefront II semble notamment puiser son scénario d’événements présentés dans The Phantom Menace (mettant en vedette Darth Maul) et The Force Awakens (on peut voir Rey et Kylo Ren).

À moins qu’EA ne se décide de dévoiler officiellement ces images plus tôt, il faudra patienter jusqu’à samedi pour en apprendre davantage.