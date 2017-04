Les précommandes de Star Wars Battlefront II sont ouvertes

Que nous réserve EA DICE avec Star Wars Battlefront II?

Star Wars Battlefront II a officiellement été dévoilé ce weekend, d’abord par une véritable bande-annonce un peu plus longue que l’aguiche qui a coulé quelques jours trop tôt.

Cette suite se présente donc à nouveau comme un jeu d’abord multijoueur, mais qui comprendra une véritable campagne solo, baptisée L’Histoire Inédite d’un Soldat : «Tracez une nouvelle voie en incarnant Iden Versio, commandant de l’escouade Inferno, une unité des forces spéciales impériales aussi redoutable sur terre que dans l’espace. Vous rencontrerez des personnages parmi les plus célèbres de Star Wars dans une histoire de vengeance, de trahison et de rédemption qui s’étale sur 30 ans.»

Alors que le mode solo s’étendra de Return of the Jedi jusqu’à The Force Awakens, selon un scénario d’ailleurs canonique (avec la présence notamment d’un jeune Luke Skywalker), les missions du mode multijoueur s’étendront d’un bout à l’autre des trois trilogies (tel que démontré par la présence de Darth Maul), mais aussi de la série animée Clone Wars. Toujours au sujet du mode multijoueur, jusqu’à 24 joueurs pourront également combattre dans l’espace à travers une variété de vaisseaux spatiaux, en plus des missions que se dérouleront sur la terre ferme.

Sans surprise, EA a profité de l’occasion pour lancer les précommandes, qui offrira aux joueurs d’incarner Kylo Ren et Rey selon leur apparence inspirée du film Star Wars : The Last Jedi.

On a donc le choix de l’édition standard, fixée à 79,99$ CA (59,99€), dont la précommande inclut les apparences de The Last Jedi, mais aussi des modifications de pouvoir épiques pour Kylo Ren et Rey, une modification de pouvoir épique pour le Faucon Millénium, «et bien plus encore».

L’édition deluxe Soldat d’Élite, affichée à 99,99$ CA (79,99€), offre quant à elle un accès anticipé 3 jours avant le lancement officiel. En plus des mêmes bonus que la précommande de l’édition standard, on retrouve des versions améliorées des 4 classes de soldat (officier, assaut, lourd et spécialiste), 4 améliorations de pouvoirs épiques (une pour chaque classe de soldat), des modifications d’armes et des déverrouillages d’armes instantanés pour chaque classe de soldat.

Enfin, contrairement à son prédécesseur, Star Wars Battlefront II ne proposera pas de passe saisonnière. Bernd Diemer, directeur créateur du jeu pour EA DICE, a confirmé à Mashable que son équipe travaillait sur une meilleure façon de distribuer les DLC et les contenus supplémentaires que par le biais d’une passe saisonnière.

Star Wars Battlefront II sera lancé le 17 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs ayant précommandé l’édition deluxe pourront accéder au jeu dès le 14 novembre. Un abonnement à EA Access sur Xbox One ou Origin Access sur PC redevance l’accès au jeu encore plus tôt, au 9 novembre.