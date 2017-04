Tout indique que la SNES Mini verra le jour pour Noël prochain

La rumeur voulant que Nintendo ressuscite la deuxième console de salon de son histoire en format miniaturisé gagne en traction ce matin.

C’était un peu écrit dans le ciel. Devant le succès de la Famicom Mini / NES Classic Edition / Nintendo Classic Mini, Nintendo aurait l’intention de lancer un équivalent pour la Super Nintendo, connue sous le nom de Super Famicom au Japon.

Tout comme la NES Mini, la SNES Mini sera également un produit offert pour un temps limité.

C’est ce que tout le monde a présagé dès le dévoilement de la NES Mini en avril 2016. Cette rumeur est réapparue dans l’actualité la semaine dernière alors que Nintendo annonçait le retrait de la NES Mini du marché. Ce matin, c’est au tour du réputé blogue Eurogamer de contribuer à sa propagation, citant des sources familières avec le dossier. La microconsole devrait ainsi voir le jour juste à temps pour la prochaine période des fêtes.

Selon ces mystérieux informateurs, la disparition de la NES Mini aurait été motivée par les plans de l’entreprise de reprendre le même concept en s’inspirant de la plus puissante SNES. Alors que Nintendo semble avoir mal évalué la forte demande qu’a généré un tel produit, au grand bonheur des revendeurs sur eBay et Kijiji, la situation devrait être différente en ce qui concerne cette présumée SNES Mini.

On peut donc s’attendre à une offre similaire : la reproduction de la SNES qui respectera le look de sa première version – une coque grise angulaire aux boutons mauves en Amérique du Nord, et une coque grise plus arrondie aux boutons multicolores pour le Japon et l’Europe – munie d’une manette et d’une ludothèque de 30 jeux. Nintendo pourrait décider de se débarrasser du port USB afin de limiter le piratage. Mais chose certaine, il ne sera pas question d’alimenter par le biais d’une boutique Virtual Console ou de quoi que ce soit du genre.

Enfin, tout comme la NES Mini, la SNES Mini sera également un produit offert pour un temps limité. Après tout, Nintendo compte davantage sur les revenus générés par la Nintendo Switch, dont les ventes sont déjà au-delà des attentes de l’entreprise.

Selon vous, quels seront les jeux que pourrait proposer Nintendo avec ce système?