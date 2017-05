Après Orange is the New Black, d’autres productions menacées par des pirates

Un collectif de pirates nommé TheDarkOverlord menace de propager sa collection de 36 autres films et téléséries si leurs ayants droit ne paient pas la rançon demandée.

Sommes-nous sur le point de connaître une nouvelle ère de téléchargement illégal de productions cinématographiques et télévisuelles sans précédent? C’est ce que laisse présager les activités d’un nouveau groupe, TheDarkOverlord, qui a partagé ce weekend l’intégralité de la cinquième saison d’Orange is the New Black, dont la publication par Netflix est prévue le 9 juin prochain.

Comment ce groupe est-il arrivé à mettre la main sur ce matériel inusité?

Le collectif TheDarkOverlord tente d’extorquer les studios derrière plusieurs films et téléséries qui n’ont toujours pas été officiellement diffusés.

Selon les informations transmises au blogue TorrentFreak par TDO, son équipe est parvenue à s’introduire dans les serveurs de Larson Studios, une entreprise spécialisée dans le doublage située à Hollywood. Les pirates ont profité de leur passage pour subtiliser le matériel sur lequel travaillait l’entreprise, dont la fameuse cinquième saison d’Orange is the New Black. Ils ont ensuite communiqué avec Larson Studios afin d’entamer des négociations dans le but d’extorquer de l’argent à l’entreprise, en prenant soin de fournir une preuve de ce qu’ils avaient subtilisé.

Les documents transmis à Larson Studios indiquent que l’entreprise devait respecter certaines conditions pour bénéficier des bonnes grâces (et du silence) de TDO, dont le transfert de 50 Bitcoins (un peu moins de 100 000$ CA). L’entreprise a lu, signé puis retransmis le document, qui s’apparente à un véritable contrat d’échange de service, mais n’a pas réussi à transmettre la rançon en respectant l’échéance du 31 décembre imposée par TDO.

Suite à ce refus de coopérer de la part de Larson Studios, TDO s’est retourné vers Netflix pour demander le versement d’une rançon dont le montant n’a pas été dévoilé.

«Armés de cette information, nous avons approché Netflix et d’autres [ayants droit] pour tenter de concevoir un arrangement mutuellement bénéfique selon lequel nous sommes payés et Netflix et ses amis ne se réveillent pas un beau matin pour retrouver tout leur travail acharné sur Internet», a déclaré TDO au blogue DataBreaches.

Pour démontrer le sérieux de sa démarche, le groupe a d’abord partagé le premier épisode de la nouvelle saison, avant de poursuivre avec le partage de la cinquième saison dans son entier, après ce qui semble avoir été une fin de non-recevoir par Netflix.

TheDarkOverlord n’a pas dit son dernier mot

Aujourd’hui, on apprend que TheDarkOverlord posséderait d’autres films et téléséries qu’il décrit comme étant d’une excellente qualité malgré quelques imperfections. «On peut retrouver quelques petites erreurs audio et vidéo, comme l’absence de correction de couleurs, mais la majorité du matériel est complet», précise-t-il.

Le collectif a fourni la liste de 36 autres productions au blogue DataBreaches. Si cette présumée vidéothèque peut paraître impressionnante, il est important de souligner qu’un peu moins de la moitié de ces contenus ont déjà pris l’affiche ou ont été télédiffusés intégralement.

Parmi les contenus inusités, on retrouve :

A Midsummer’s Nightmare, un téléfilm produit par A+E Studios

Above Suspicion, un long métrage mettant en vedette Emilia Clarke

La deuxième saison de la série documentaire Breakthrough produite pour National Geographic

Bockmire, une télésérie en cours de diffusion sur IFC

Le long-métrage Handsome : A Netflix Mystery Movie

La mystérieuse télésérie Hopefuls (qui ne semble pas de notoriété publique)

Le court-métrage Hum (dont deux homonymes ont vu le jour en 2015 et 2016)

Liza Koshy Special pour YouTube Red (il pourrait s’agit du spécial de Noël déjà en ligne)

La mystérieuse télésérie Lucky Roll (dont nous avons trouvé aucune information à son sujet)

Making History, la télésérie en cours de diffusion sur FOX

La troisième saison du sitcom Max & Shred pour la chaîne Nickelodeon

La mystérieuse télésérie Mega Park

NCIS : Los Angeles en cours de diffusion sur CBS

Steve Harvey’s Funderdome, une téléréalité pourtant «toujours en production» selon la chaîne ABC

Le quiz Superhuman animé par Kal Penn et dont la diffusion est prévue cet été sur les ondes de FOX

The Arrangement, une télésérie dramatique en cours de diffusion sur la chaîne E!

La télésérie The Catch coproduite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) actuellement diffusée sur ABC

Le sitcom The Middle en cours de diffusion sur ABC

The Stanley Dynamic en cours de diffusion sur YTV

Les productions qui ont déjà vu officiellement le jour :

La série Netflix Bill Nye Saves the World

Le sitcom Bunk’d produit pour le Disney Channel

The New Celebrity Apprentice pour la chaîne NBC

Food : Fact or Fiction?, émission animée par Michæl McKean (Chuck McGill dans Better Call Saul)

Le sitcom It’s Always Sunny in California pour la chaîne FX

Un projet du comédien Jason Alexander (possiblement Hit the Road)

La troisième saison de Lucha Underground

Le sitcom Man Seeking Woman

La sixième saison du sitcom New Girl déjà diffusée sur FOX

La septième saison de la télésérie Portlandia pour IFC

Rebel in the Rye, un long métrage produit par Black Label Media

La série Story of God with Morgan Freeman diffusée par National Geographic

La série The Thundermans de Nickelodeon

La série Undeniable with Joe Buck

Win it Wall, un long métrage de Netflix mettant en vedette Jake Johnson (New Girl)

La télésérie X Company

XXX : Return of Xander Cage, le film d’action mettant en vedette Vin Diesel

«Nous sommes aux faits de la situation», a déclaré Netflix. «Un fournisseur de production utilisé par plusieurs grands studios de télévision a vu sa sécurité être compromise et les autorités compétentes responsables de l’application de la loi ont été informées.»

Reste à voir maintenant si ce jeu du chat et de la souris sera bénéfique pour les studios concernés.