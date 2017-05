On a injecté Star Wars dans Sgt. Pepper’s et c’est étonnamment bon

Qu’arrive-t-il lorsque l’on reprend l’un des albums ayant le plus influencé l’industrie musicale pour raconter le scénario de l’un des films ayant le plus influencé le cinéma de science-fiction? Un drôle de mélange efficace…

À l’aube du 50e anniversaire de la sortie de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, chef-d’œuvre qui d’ailleurs sera réédité une énième fois pour l’occasion, le duo d’humoriste Palette-Swap Ninja s’est amusé à imaginer à quoi aurait pu ressembler ses chansons si les Beatles avaient tripé solide sur A New Hope.

Bien entendu, on nage en plein paradoxe : l’album est paru le 1er juin 1967, tandis que La Guerre des Étoiles a pris l’affiche presque 10 ans plus tard, le 25 mai 1977.

Mais sur Internet, tout est possible. Surtout qu’il n’est pas question ici que de simples extraits de chansons incomplètes, mais bien de l’album dans son intégralité. Dan Amrich et Jude Kelley ont ainsi soigneusement reproduit chaque chanson en réenregistrant les mélodies, les nuances, et bien sûr les voix; un projet qui a pris 5 ans à réaliser. Le résultat? Princess Leia’s Stolen Death Star Plans.

Vous pouvez entendre le fruit de leurs efforts gratuitement sur YouTube (ci-dessus), où les chansons parodiées sont accompagnées de leurs paroles et d’extraits vidéo du long métrage. Les pistes peuvent également être téléchargées gratuitement à partir du site de Palette-Swap Ninja, ou être écoutées en diffusion en continu depuis leur page SoundCloud.