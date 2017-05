Star Wars IX ne mettra pas en vedette une Carrie Fisher virtuelle

Alors que les adeptes de Star Wars sont toujours en deuil à la suite du décès de Carrie Fisher, Lucasfilm a confirmé que le studio avait changé ses plans à propos de son personnage.

Selon Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, il n’est pas question d’utiliser l’apparence de Carrie Fisher dans le cadre du neuvième épisode de la série Star Wars. L’actrice ne sera pas modélisée en images de synthèses par Industrial Light & Magic, comme ce fût le cas pour sa jeune apparence dans Rogue One (tout comme la reconstitution de Peter Cushing).

La production a réalisé qu’il valait mieux abandonner les pistes déjà entreprises dans le scénario du dernier film de la troisième trilogie.

Cela signifie également que la générale Leïa n’y sera pas en vedette.

«Bien entendu, la mort de Carrie a ébranlé tout le monde», a déclaré Kennedy au magazine Entertainment Weekly. Face à cette impasse, la production a pris soin de bien évaluer la situation, avant de réaliser qu’il valait mieux abandonner les pistes déjà entreprises dans le scénario du dernier film de la troisième trilogie. «Nous avons essentiellement tout recommencé.»

On ignore donc quel sera l’impact de l’absence de l’un de ses principaux personnages sur Star Wars IX. Impossible également de savoir ce que réserve The Last Jedi à Leïa, le film ne devant prendre l’affiche qu’en décembre prochain.

Soulignons que Carrie Fisher avait déjà complété le tournage de plusieurs scènes pour ce qui sera son dernier passage au grand-écran. Selon Kennedy, son jeu d’actrice est tout simplement fantastique. Il faudra toutefois attendre le 15 décembre prochain pour l’apprécier.