Nintendo prépare un jeu mobile de The Legend of Zelda

La populaire série The Legend of Zelda débarquera prochainement sur téléphone et tablette tactile selon des informations obtenues par le Wall Street Journal.

Aux dires de personnes familières avec les plans de Nintendo, la prochaine aventure de Link sera mobile. L’entreprise envisagerait d’abord de lancer Animal Crossing pour Android et iOS quelque part dans le second semestre de 2017, avant de poursuivre avec ce nouveau Zelda.

Voir Zelda intégrer le marché mobile n’est que cohérent avec la nouvelle vision de Nintendo.

On précise par contre que cet échéancier n’est pas coulé dans le béton, et que Nintendo pourrait réviser ses plans et choisir de devancer sa sortie. Avec le succès de Breath of the Wild sur Wii U et Nintendo Switch, il va de soi que l’arrivée d’un jeu partageant le même univers sur mobile pourrait pousser de nouveaux joueurs à vouloir vivre la pleine et véritable aventure de Link sur la console hybride de Nintendo.

Si l’idée d’un Mario sur iPhone avait pris tout le monde par surprise lors du dévoilement de Super Mario Run en septembre 2016, voir Zelda intégrer ce même marché n’est que cohérent avec la nouvelle vision de Nintendo.

On ignore d’ailleurs si le jeu adoptera la même formule que Super Mario Run (qui doit être débloqué pour la somme de 13,99$ CA ou 9,99€), ou s’il sera un free-to-play comme Fire Emblem Heroes, gratuit, mais soutenu par des microtransactions.

Nintendo et son partenaire pour l’industrie mobile, DeNA, ont tous deux refusé de commenter la rumeur.

Rappelons que le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, a récemment mentionné que son entreprise avait l’intention de poursuivre ses activités dans le secteur des jeux mobiles afin d’augmenter ses revenus. Pour l’année fiscale de 2016, Nintendo y a généré un peu moins de 20 milliards de yens (équivalent à 176,4 millions de dollars US).

Toujours selon le Wall Street Journal, The Pokémon Company de son côté préparerait un jeu de cartes également pour Android et iOS, fort probablement centré sur l’univers des Pokémon.