Instagram ajoute des filtres pour visages comme sur Snapchat

Pour faire changement, Instagram s’inspire une fois de plus de sa rivale par l’introduction de filtres ayant la capacité de détecter les visages depuis la section Stories.

La plus récente mise à jour d’Instagram (version 10.21) déployée aujourd’hui pour Android et iOS propose 8 nouveaux filtres permettant d’enjoliver vos photos ou vidéos éphémères avec des lunettes, diverses couronnes (dont l’incontournable couronne de fleurs), un museau et des oreilles de lapin ou de koala.

Ces nouveaux filtres sont accessibles en glissant votre doigt vers la droite pour accéder à la section de gauche, la fameuse zone Caméra comme la nomme Facebook. Sans grande surprise, le tout fonctionne exactement comme sur Snapchat : vous maintenez votre doigt sur un visage lors de la capture afin que l’application le détecte, puis on vous proposera de choisir parmi la collection de filtres propulsés par la réalité augmentée.

Cette nouvelle version d’Instagram propose également quelques autres nouveautés. Les utilisateurs pourront ajouter des mots-clics sous forme d’autocollants, permettant ainsi aux spectateurs de voir d’autres publications en lien avec le sujet en question. C’est essentiellement le même principe que le partage de nom d’utilisateur qui a intégré les contenus Stories récemment. Il est aussi question d’une nouvelle fonction de rembobinage pour la capture vidéo ainsi qu’une gomme à effacer dans les outils à dessin.

Encore une fois, toutes ces nouveautés ne s’appliquent qu’à la zone Caméra pour créer des photos et vidéos éphémères. La capture classique d’Instagram servant à alimenter le filtre demeure inchangée.