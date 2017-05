Netflix adaptera The Witcher en une télésérie

La série de romans The Witcher, célèbre pour son adaptation en jeux vidéo, prendra bientôt la forme d’une télésérie développée et produite par Netflix.

Ce ne sera pas au cinéma, mais plutôt à la télévision (via Netflix) que l’on pourra voir prochainement les aventures de Geralt de Riv, protagoniste des romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski.

On ignore pour le moment s’il s’agit d’une production d’animation, ou si les personnages en vedette seront bel et bien incarnés par de véritables acteurs.

C’est en effet ce qu’a confirmé aujourd’hui Platige Image, studio polonais spécialisé en effets spéciaux dont les cinéastes Tomek Baginski (The Cathedral) et Jarek Sawko (cofondateur du studio) seront impliqués dans le projet. Platige Image est d’ailleurs responsable pour les cinématiques d’ouvertures des jeux The Witcher.

Pour sa part, Sapkowski a confirmé qu’il allait participer à la série à titre de consultant créatif : «Je suis ravi que Netflix fasse l’adaptation de mes histoires en souhaitant rester fidèle au matériel d’origine et aux thèmes que j’ai exploités dans mes écrits depuis plus de 30 ans.»

Alors que des médias ont précédemment rapporté que l’univers des romans de Sapkowski allait être porté au grand-écran, le projet a été annulé en faveur d’une télésérie. Sean Daniel (The Mummy, The Expanse), mandaté pour être producteur exécutif du film, conservera ce rôle pour la télésérie, aux côtés de Jason Brown (The Expanse).

On ignore pour le moment s’il s’agit d’une production d’animation, ou si les personnages en vedette seront bel et bien incarnés par de véritables acteurs. Chose certaine, le communiqué précise que cette adaptation sera produite dans la langue de Shakespeare.