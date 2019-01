Votre compte Facebook a peut-être été piraté!

On n’est jamais trop prudent avec nos informations personnelles!

Votre compte Facebook a-t-il été piraté? Vers la fin du mois de septembre dernier, Facebook a porté à la connaissance du grand public l’existence d’une faille de sécurité ayant permis à des pirates d’accéder à certaines données sensibles. À ce moment-là, le réseau social a indiqué qu’il y avait à peu près 50 millions de comptes concernés par cette attaque, mais deux semaines après, plus précisément le 12 octobre, la société a finalement réduit ce chiffre à 29 millions de comptes piratés. Plus encore, elle était en mesure de mesurer l’étendue de l’attaque et de connaître quels sont les utilisateurs qui ont été touchés.

Les données personnelles de 14 millions d’utilisateurs ont été copiées

Certes, de nombreux utilisateurs ont été soulagés après avoir su que finalement, il n’y avait que 29 millions de comptes piratés, mais l’acte n’est pas pour autant sans gravité. D’après Facebook, l’étendue des dégâts n’est pas la même pour tous les utilisateurs. Pour 15 millions d’entre eux, on peut dire que l’attaque n’était pas très sévère. Les assaillants n’ont pas pu accéder à leur numéro de téléphone ni à leur adresse courriel. Les informations volées étaient donc relativement limitées. Mais ce n’est pas le cas pour les autres 14 millions. Pour ce groupe, la quantité de données personnelles dérobées est plus importante. Le réseau social liste les informations suivantes: nom, nom d’utilisateur, adresse courriel, numéro de téléphone, date de naissance, genre, langue, ville actuelle, ville d’origine, situation amoureuse, 10 derniers lieux visités, historique des 15 recherches effectuées, cursus scolaire, parcours professionnel, site internet, appareil utilisé pour se connecter sur Facebook… Bref, on peut dire que les pirates ont eu accès à quasiment toutes les informations indiquées sur la plateforme. Cependant, la firme de Mark Zuckerberg précise que les données très sensibles, telles que le mot de passe et les informations de carte bancaire, n’ont pas été volées.

Votre compte a-t-il été piraté?

Vous aimeriez peut-être savoir si votre compte a été piraté. Facebook ne veut pas vous laisser dans le doute et a ainsi créé une page afin que vous puissiez connaître la situation de votre compte. En allant sur cette page, vous saurez si votre compte figure parmi les 29 millions attaqués ou non. Plus encore, la page vous donne accès aux informations qui ont été volées au cas où vous seriez une victime. Par ailleurs, le géant du Web recommande également une vérification régulière de votre compte. Il se pourrait en effet que d’autres vulnérabilités apparaissent et puissent être exploitées par des personnes malveillantes. D’ailleurs, il semblerait que l’enquête portant sur cet incident ne soit pas encore totalement bouclée. «Notre enquête est toujours en cours; si nous avons d’autres informations à partager, nous vous en informerons.», écrit la firme sur sa page.

Enfin, il est bon de savoir que ce n’est pas le seul acte de piratage que Facebook a connu en 2018. Vers la fin de l’année, le site communautaire a indiqué qu’un bogue concernant son API photo a laissé exposer les photos de 6,8 millions d’utilisateurs.

La technologie est l’une des plus belles choses au monde, mais à cause d’elle, notre vie a du mal à rester privée et ça, c’est moins agréable.