Chromebook: notre sélection des meilleures machines!

Les Chromebooks commencent à gagner de plus en plus de terrain sur le marché actuellement. Les utilisateurs qui s’intéressent à ces produits continuent en effet à se multiplier, chose tout à fait normale puisque ces appareils proposent des fonctionnalités et options toujours plus intéressantes, jusqu’à devenir une alternative excellente aux tablettes et ordinateurs portables classiques. D’ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il est bon de savoir que les Chromebook sont désormais compatibles avec le Play Store. Autrement dit, il prend en charge les applications Android et vous permet de profiter de la plupart des applications proposées sur la plateforme de téléchargement de Google. Si vous projetez en acheter une, c’est donc une excellente idée. Toutefois, face à la variété d’offres proposées sur le marché actuel, il se peut que vous vous perdiez rapidement dans votre choix. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de dresser dans ce guide une petite liste des Chromebook qui pourraient vous intéresser pour cette année 2019.

Asus C423NA-BV0044 14 pouces

Asus tient une place privilégiée actuellement sur le marché des ordinateurs portables. En plus d’offrir une performance exceptionnelle à ses produits, la marque prend aussi le soin de bien travailler son design. Cela se voit très bien sur l’Asus C423NA-BV0044 14 pouces. Dès le premier coup d’œil, vous serez séduit par l’élégance et la finesse remarquable de ce Chromebook (16,1 mm d’épaisseur). Tout est travaillé jusque dans les moindres détails. La finition brillante tape directement à l’œil et l’appareil affiche aussi une ergonomie parfaite, de quoi vous garantir un excellent confort lors de l’utilisation. En tout, le design est donc optimal et il est sûr qu’il ne laissera aucun utilisateur indifférent, mais ce n’est pas l’unique atout de ce Chromebook d’Asus.

Côté affichage, l’Asus C423NA-BV0044 14 pouces se montre aussi très convaincant. Comme on peut déjà voir à travers son nom, l’appareil accuse d’une diagonale de 14 pouces. La définition proposée est de 1366 x 768 pixels. Certes, ce n’est pas le top en matière d’affichage pour un ordinateur portable, mais avec une telle configuration, vous pouvez tout de même profiter d’un très bon confort visuel. La luminosité est excellente et l’écran est bien contrasté, de quoi vous permettre de bénéficier d’une bonne lisibilité quelles que soit la lumière ambiante. La colorimétrie semble aussi correcte. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez pouvoir bien profiter des contenus de votre Chromebook, que ce soit des textes, des vidéos ou des contenus d’autre nature.

Enfin, du côté de la performance, l’Asus C423NA-BV0044 14 pouces n’aura non plus aucune difficulté à vous séduire. À l’intérieur de son joli boîtier se cache un processeur Intel Pentium quad-core cadencé à 1,1 GHz. C’est une puce très puissante, laquelle est ici couplée avec 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Ce qui est sûr, c’est que l’utilisation sera fluide et confortable, de quoi vous permettre de bien profiter de Chrome OS et des fonctionnalités et options qu’il propose. Enfin, il est bon de savoir que ce Chromebook intègre une batterie très puissante, laquelle lui confère une autonomie allant jusqu’à 10 heures. Même pour une utilisation intensive de votre appareil, vous ne risquez donc pas de tomber à court de batterie.

Asus C423NA-BZ0004 15 pouces

Le modèle décrit précédemment est excellent, mais peut-être que l’écran paraît trop petit pour vous. Si c’est le cas, l’Asus C423NA-BZ0004 15 pouces est fait pour vous. Il s’agit d’une des déclinaisons du modèle cité plus haut, mais en plus grand. En effet, la taille de l’écran est ici passée de 14 pouces à 15.6 pouces. Si vous aimez regarder des films ou des clips, vous serez ainsi mieux gâté au niveau de l’affichage, d’autant plus que cette variante affiche en Full HD. Pour la partie design, vous ne serez pas non plus déçu. Il bénéficie du même look élégant et classe que son petit frère. La finesse est toujours au rendez-vous et l’appareil possède une finition parfaitement travaillée, laquelle ne pourra que plaire à tous les utilisateurs, même les plus exigeants.

Par ailleurs, au niveau de la configuration matérielle, le fabricant a apporté quelques modifications pour l’Asus C423NA-BZ0004 15 pouces. Le SoC utilisé est le même que pour la version citée plus haut, à savoir un Intel Pentium quad-core cadencé à 1,1 GHz. En revanche, la quantité de la RAM a été revue à la baisse. Si celui décrit plus haut intègre 8 Go de RAM, ce Chromebook de 15 pouces n’embarque que la moitié, c’est-à-dire 4 Go de RAM. La capacité de stockage reste aussi inchangée. L’appareil propose 64 Go de mémoire interne, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de sauvegarder une bonne quantité de données. Enfin, malgré l’augmentation de la taille de l’écran, l’autonomie proposée reste la même, c’est-à-dire 10 heures.

Acer Chromebook CB5-132T-C8CVM

Si vous recherchez un Chromebook capable de se transformer en tablette, ce modèle vous conviendra parfaitement. Effectivement, l’Acer Chromebook CB5-132T-C8CVM est un modèle convertible. Il s’apprécie avant tout pour son design élégant, soigné et raffiné. La finesse est au rendez-vous, la finition est au top et l’ergonomie semble être pour le moins excellente. En tout, le design est donc très bien réussi. Voilà un point qui devrait attirer les utilisateurs, mais ce n’est pas son unique atout de séduction. Ce Chromebook Acer s’illustre aussi par son écran tactile, de quoi vous permettre de vous retrouver facilement sur votre écran et naviguer avec fluidité. L’écran en question est aussi de petit format (11 pouces), ce qui devrait plaire à tous ceux qui aiment trimballer leur appareil partout où ils vont afin de mieux s’en servir. À noter que l’affichage est en HD (1366 x 768 pixels). Ainsi, pour le volet confort visuel, ce Chromebook ne pourra pas vous décevoir.

Par ailleurs, en ce qui concerne la performance, l’Acer Chromebook CB5-132T-C8CVM constitue aussi un excellent choix. Il est animé par le processeur Intel Celeron N3160, épaulé par 4 Go de RAM et un processeur Intel HD Graphics. La configuration est très bien optimisée pour permettre un support des diverses applications qu’on utilise généralement sur les Chromebook. Pour les vidéos, clips et autres images, l’appareil s’en sort très bien. Sinon, 32 Go de mémoire interne y sont intégrés afin que vous puissiez stocker une bonne quantité de données.

Acer Chromebook CB3-131-C4SG

Il vous faut un Chromebook à prix plus abordable? L’Acer Chromebook CB3-131-C4SG pourra certainement vous intéresser. Le design reste élégant, mais se montre peu soigné par rapport aux autres modèles décrits plus haut. La fiche technique est aussi plus modeste, mais c’est tout à fait normal vu que ce modèle se positionne sur l’entrée de gamme. Pour la partie affichage, vous aurez droit à un écran de 11 pouces avec une configuration bien équilibrée et une qualité satisfaisante pour vous permettre de bien profiter de vos films et vidéos. L’animation est en outre assurée par un processeur Intel Celeron, lequel s’associe ici à 4 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Certes, c’est une configuration assez limitée. Néanmoins, elle a de quoi vous permettre de bien profiter de Chrome OS. Bref, si la fiche technique n’est pas aussi convaincante que les autres modèles, l’Acer Chromebook CB3-131-C4SG affiche toutefois un prix très abordable, au-dessous de 250 euros.

Au final, si vous cherchez une machine performante qui se trouve être un bon compromis entre un ordinateur portable et une tablette, ces Chromebook susmentionnés devraient faire votre bonheur.