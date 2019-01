Les meilleurs VPN gratuits et payants en 2019

N’ayez plus jamais peur qu’une personne indésirable mette la main sur vos données personnelles ou s’introduise dans votre ordinateur!

Qu’y a-t-il de plus sécuritaire pour se connecter à Internet que de se servir d’un VPN? La connexion est anonyme et difficile, voire impossible à tracer. Selon les besoins et les envies, il est par exemple possible de se servir d’un Wi-Fi public ou d’assurer une meilleure sécurité à ses données personnelles, sans avoir à faire grand-chose. À noter qu’il existe une grande variété de VPN proposés actuellement sur le Web. En fonction de l’étendue des services fournis, il peut être payant ou gratuit. Afin de vous aider à faire le bon choix, nous vous proposons de découvrir dans cet article une petite sélection des meilleurs VPN gratuits et payants que vous pouvez utiliser en cette année 2019.

Les VPN payants avec test gratuit

Vous l’aurez certainement deviné, les VPN payants proposent des services illimités et plus attrayants, mais pour en profiter, vous devriez vous acquitter d’une certaine somme. Le prix d’abonnement n’est bien entendu pas le même pour tous les VPN. Il en va de même pour l’étendue des services proposés. À noter que pour les VPN premium, il existe aussi des essais gratuits. Ils vous permettent de tester le service avant de vous abonner ou pas. La durée du test n’est cependant pas forcément la même pour tous les promoteurs. Pour le Cyberghost VPN, vous avez par exemple droit à 45 jours d’essai gratuit, ce qui est énorme par rapport à ce que propose la concurrence. Avec une telle durée, vous allez pouvoir bien tester le VPN et voir s’il correspond à vos besoins, comme c’est le cas pour plusieurs autres utilisateurs. Il y a aussi le NordVPN pour ceux qui recherchent un accès sécurisé et illimité. Pour évaluer la qualité de l’offre, le promoteur vous offre un essai gratuit de 30 jours.

Par ailleurs, si vous privilégiez la rapidité dans votre choix, l’offre Express VPN ne manquera sûrement pas de vous plaire. Il est réputé être le plus rapide du marché, mais ce n’est pas son unique atout! Ce VPN est aussi entièrement sécurisé et propose de temps en temps des promotions exceptionnelles, sans oublier le fait qu’il offre une interface en français. Sinon, le Hide my Ass se présente aussi comme un VPN payant de qualité. L’offre de tests gratuits dure 30 jours, de quoi vous permettre de bien apprécier la qualité du service et d’en profiter au maximum. Enfin, pour ceux qui recherchent le service le moins cher, orientez-vous vers Private Internet Access. Pour les plus soucieux de la sécurité, SaferVPN constitue en revanche un très bon choix. Avec ses 700 serveurs répartis dans 34 pays, vous pourrez naviguer sur Internet en toute sécurité. Le délai d’essai proposé est de 30 jours, ce qui est suffisamment long pour vous permettre de bien apprécier la qualité de l’offre.

Les VPN entièrement gratuits

Pour les VPN gratuits, le choix est encore plus large, mais comme nous avons déjà évoqué plus haut, les services proposés sont le plus souvent limités. Parmi les services les plus utilisés en ce moment, on citera en premier TunnelBear, qui ne propose aucune limitation de vitesse. Toutefois, la quantité de données téléchargeables est limitée à 500 Mo par mois. Si cela vous semble trop petit pour vos besoins, d’autres offres plus intéressantes existent. Vous pouvez par exemple vous tourner vers Hide.me (2 Go par mois et plus sûr) ou Windscribe (10 Go par mois, mais un peu lent). Par ailleurs, si vous privilégiez la fiabilité et la sécurité de vos données personnelles, tournez le cap vers ZenServ. Ce service VPN gratuit met l’accent sur la protection des données personnelles. Pour le moment, il est totalement gratuit, mais il se peut que cela change à l’avenir. Si vous souhaitez en profiter, c’est donc le bon moment de vous lancer.

Le Security Kiss se présente aussi comme une excellente alternative. Le VPN fait partie des plus utilisés de nos jours. Il est disponible en version payante et en version gratuite (tout comme le PD-Proxy). Avec la dernière formule, vous pouvez profiter du téléchargement et de ses serveurs rapides, mais la quantité proposée est limitée à 300 Mo. À noter que ce VPN est disponible en français. Enfin, il ne faut pas non plus oublier de mentionner dans cette liste quelques VPN proposés exclusivement en anglais, mais proposant des services rapides et fiables. Dans cette catégorie, on peut citer VPNBOOK, Hotspot Shield, ProtonVPN ou encore FreeLAN.

Bref, voilà une petite liste de VPN qui devrait vous aider dans votre choix. Elle ne prétend pas être exhaustive ni complète, mais les VPN proposés ici sont tous de qualité et pourront vous aider à profiter d’une connexion fiable et efficace.

Vous pourrez désormais jouer à vos jeux préférés en ligne ou travailler dans votre café favori en toute sécurité!