Xiaomi Mi Box S: la meilleure box Android TV?

Mi Box S ou pas Mi Box S, telle est la question!

Xiaomi fait partie de ces fabricants qui investissent différents secteurs du marché. On peut questionner parfois ses choix stratégiques, lorsque l’on voit des stylos Xiaomi, des sacs à dos Xiaomi ou, plus insolite encore, des appareils pour tuer les moustiques. Une chose est sure, le constructeur, surnommé le «Apple chinois», s’est fait une réputation très solide dans les produits hi Tech (smartphones, tablettes, domotique et objets connectés). En effet, vous avez certainement déjà aperçu ses Mi Band, des bracelets connectés pratiques qui se montrent agressifs au niveau du rapport qualité/prix. Enfin, si vous êtes fan des produits de la marque, vous saurez également que Xiaomi est actif sur le secteur des box Android TV. D’ailleurs, elle a récemment levé le voile sur un nouvel appareil dans cette catégorie: la Mi Box S. Elle succède à la Mi Box 3 et, comme d’habitude, fait partie des moins chères du marché. Mais le prix compétitif n’est pas son seul atout! La nouvelle box fait-elle bien son travail? Qu’est-ce qu’elle a de nouveau à offrir? Peut-elle concurrencer des produits haut de gamme comme la Nvidia Shield? Le prix est-il justifié par rapport à la qualité du produit? Petit tour d’horizon sur la Xiaomi Mi Box S dans cet article.

Un design pas vraiment nouveau

La Xiaomi Mi Box S va droit à l’essentiel. Aucun élément superflu, aucune fioriture, tout parait sobre, ce qui n’est pas pour nous déplaire. La différence par rapport à son prédécesseur ne se fait pas beaucoup remarquer, bien que de légères améliorations aient été faites au niveau de la finition. Elle reste de couleur noire, de taille compacte (plus fine que la Mi Box 3), légère (147 grammes) et s’accompagne de bords légèrement arrondis. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle box sait se montrer discrète. Elle trouvera très bien place dans votre salon, sur le meuble télé, sans créer le moindre encombrement.

Une fiche technique correcte pour cette Mi Box S

Sur le plan technique, la Xiaomi Mi Box S s’en sort très bien. Les dimensions sont optimisées (9,52 x 9,52 x 1,67 cm) et sous le capot, elle a aussi de quoi convaincre les utilisateurs. Niveau stockage interne, la Mi Box S propose 8 Go. On aurait aimé un petit effort de la part de Xiaomi sur ce point, parce qu’on ne peut pas ajouter de carte SD additionnelle. Dommage! Basée sur Android TV, la Mi S est animée par le processeur Amlogic S905L, un quad-core Cortex A53, cadencé jusqu’à 1.5 GHz. Il est ici couplé avec 2 Go de RAM DDR3 et un GPU Mali 450 à 750 Mhz, ce qui devrait garantir une bonne fluidité et un affichage bien optimisé, surtout pour le décodage de flux vidéo (parce que c’est sa vocation première!). On est largement en dessous des specs de la box Nvidia Shield, mais à un prix presque 4 fois inférieur, on peut difficilement être critique sur ce point. D’ailleurs, la nouvelle box de Xiaomi est compatible UHD et 4K (3840 x 2160 pixels) à 60 FPS. Idéal pour regarder la dernière saison de Titans sur Netflix, si votre débit Internet le permet. Bien entendu, elle supporte également le HDR et est compatible Dolby DTS. Bref, pour la partie affichage et performance, la Xiaomi Mi Box S se montre robuste et à un rapport qualité/prix de très bon niveau.

Android 8.1 Oreo au volant

Il s’agit de l’une des grandes nouveautés de la Xiaomi Mi Box S. Elle fonctionne sous Android 8.1 Oreo, version TV, bien sûr. Pas de portage bâclé de l’OS mobile, comme chez certains concurrents; ici, aucune surcouche logicielle ne semble être intégrée. On se contente donc de l’interface d’Android 8.1 pure et simple, ce qui n’est pas pour déplaire. L’interface est efficace, pratique, ergonomique et aussi intuitive. Vous n’aurez aucun mal à vous y retrouver. Vous avez sur la page d’accueil tous les éléments dont vous avez besoin pour gérer votre box Android TV. Pour les applications, la Xiaomi Mi Box S vous propose également l’essentiel et les meilleures. Elles sont accessibles depuis le Play Store et vous donnent accès à des applications comme Netflix ou encore Plex. Elle gère également les flux IPTV, mais nous n’entrerons pas dans les détails sur ce point.

Une nouvelle télécommande

Au niveau du design, la télécommande de la Xiaomi Mi Box S est à peu près identique à celle de son prédécesseur. Toutefois, quelques nouveautés ont été apportées au niveau des touches et fonctions. En effet, l’émetteur contient désormais deux touches donnant directement accès à Google Assistant et Netflix, ce qui devrait améliorer grandement le confort d’utilisation. Sinon, les touches classiques restent présentes. On parle plus précisément ici des touches de direction, de la touche de validation, de la touche d’alimentation, des touches de navigation, des touches de volume et la touche qui permet l’affichage de la liste d’applications. Par ailleurs, deux piles AAA s’assurent de l’alimentation de la télécommande de la Xiaomi Mi Box S. Cependant, elles ne sont pas fournies avec la box (mauvais point!), vous devez les acheter séparément.

Une connectique légère

Au niveau de la connectique, le Xiaomi Mi Box S propose l’essentiel. Vous avez droit à un port HDMI 2.0A, un port jack de 3.5 mm optique, un USB 2.0 Type A et un port d’alimentation. Certes, on ne peut pas dire que c’est très complet vu qu’il manque encore quelques ports qui devraient permettre de profiter d’autres fonctionnalités. Un port Ethernet, par exemple, aurait été plus que bienvenu.

En bref, la Mi Box S n’est certainement pas la box Android TV la plus véloce ni la plus complète. Pourtant, elle comble 99% de nos besoins et se révèle très simple au quotidien. Nous avons été agréablement surpris par l’excellent rapport qualité/prix de ce boîtier qu’on emmènera avec plaisir au chalet pour les longues soirées d’hiver. Netflix & chill, qu’ils disaient.