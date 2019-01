Guide: 5 services de stockage dans le cloud à l’essai

Jadis, il y avait les disquettes, puis les CD-Rom, les clés USB et les disques durs externes. Maintenant, tout est dans le cloud!

Le marché du cloud prend de plus en plus d’envergure de nos jours et c’est tout à fait normal si on se base sur les nombreux avantages que cette nouvelle technologie est en mesure d’apporter aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Le cloud permet en effet de dématérialiser le stockage des données. C’est la meilleure solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’un espace de stockage important, mais qui ne disposent pas des équipements nécessaires pour cela. Le cloud est aussi une solution plus sûre et fiable pour assurer une meilleure protection de ses données les plus sensibles. Les entreprises qui proposent ce genre de services mettent parfois en place des systèmes de sécurité ultra performants permettant de lutter contre les intrusions et attaques de tout genre. Enfin, l’un des plus gros avantages du cloud est l’accessibilité des données. L’utilisateur est en mesure d’accéder à l’ensemble de ses données où qu’il se trouve. Tout ce dont il a besoin, c’est d’une connexion internet et d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. Vous souhaitez profiter de ce genre de services? Sachez qu’il existe de nos jours un grand nombre d’entreprises qui proposent des services de stockage dans le cloud. Dans le présent guide, nous nous faisons le plaisir de vous proposer les 5 services que nous jugeons les meilleurs en ce moment.

Dropbox

Même si vous ne l’avez pas encore utilisé, vous avez certainement déjà entendu parler de Dropbox. C’est le service le plus populaire de nos jours! Il a pris de l’avance par rapport aux autres puisque son lancement date de 2008. Le service appartient à une start-up basée en Californie et il compte aujourd’hui pas moins de 500 millions utilisateurs. Mais au fait, pourquoi Dropbox attire-t-il autant d’adeptes? Eh bien, c’est avant tout grâce à sa simplicité. Même si vous l’essayez pour la première fois, vous n’aurez aucune difficulté à l’utiliser. Le service qu’il propose consiste principalement en une sorte de Clé USB virtuelle. Dropbox permet de partager tous types de contenus multimédias avec d’autres utilisateurs, même si ceux-ci ne sont pas inscrits au service. Il met aussi en avant quelques autres fonctionnalités comme un outil d’édition collaboratif nommé Paper. Le seul hic avec ce service, c’est la capacité gratuite qu’il propose, laquelle est limitée à 2 Go, mais vous pouvez vous lancer dans le parrainage d’utilisateurs pour pouvoir augmenter la capacité de stockage. À part cela, Dropbox permet le transfert rapide et chiffré, la synchronisation et le streaming vidéo et audio. Enfin, il est compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

Google Drive

Ce service se présente comme un concurrent direct de Dropbox. Google Drive a été lancé en 2012 et propose une large gamme de services pratiques pour les utilisateurs. Si vous avez un compte Gmail ou YouTube, vous êtes inscrit automatiquement aux services et pouvez disposer de 15 Go de stockage gratuit. La fonction partage est aussi au rendez-vous! Vous pouvez partager des fichiers et des dossiers avec d’autres utilisateurs en vous servant d’un dossier local synchronisé. Google Drive se démarque également par l’accès direct à la G Suite, la suite bureautique en ligne de Google. Pour le reste, vous pouvez aussi profiter du streaming audio et vidéo, d’un transfert chiffré et de la synchronisation. Pour la compatibilité, vous pouvez avoir le service de stockage dans le cloud de Google sur Windows, macOS, Android et iOS.

Amazon Drive

Amazon Drive est la solution de service de stockage dans le cloud que propose la firme de Jeff Bezos. Tout comme Dropbox et Google Drive, il vous permet également le stockage et partage de divers fichiers. Le seul inconvénient, c’est que le service est payant. Vous n’avez pas droit à d’espace de stockage gratuit. Amazon Drive vous fait tout simplement profiter d’une période d’essai gratuite d’une durée de trois mois. Vous pouvez y accéder dès l’enregistrement de votre compte Premium et pour l’occasion, le service vous met à disposition 5 Go de stockage gratuit. À noter que si vous possédez un abonnement Amazon Prime, vous pourrez y stocker vos photos sans limites de données. Ce service propose aussi un transfert chiffré et une synchronisation. Il est compatible Windows, macOS, Android, iOS et permet aussi le streaming vidéo et audio. On apprécie beaucoup son débit et sa disponibilité, mais un peu moins le fait que les données soient stockées sans chiffrement.

Onedrive

Microsoft a lui aussi son service de stockage dans le cloud et il se nomme Onedrive. Sa solution est complète et fiable et vous fait profiter d’un stockage et d’un partage simple et rapide de fichiers. Parmi ses plus gros avantages, on citera en particulier sa simplicité d’utilisation. Il le sera encore plus si vous vous servez de Windows 10 sur votre appareil. Onedrive est payant, mais vous donne accès à un espace de stockage gratuit de 5 Go. Le service propose aussi différentes formules pour bien profiter de ses fonctionnalités. Vous pouvez en profiter après l’inscription au service. En revanche, si vous désirez profiter d’encore plus de services, un simple abonnement annuel de 79$ (69 euros) suffit. Il vous ouvre la porte d’Office 365 Personnel et vous donne accès à un espace de stockage de 1To, sans parler des autres fonctions Premium auxquelles vous pouvez accéder. Onedrive est compatible Windows, macOS, Android et iOS. Ses transferts sont chiffrés et vous avez droit au streaming audio et vidéo.

Mega

Si vous recherchez plus d’espace de stockage gratuit dans le cloud, l’offre proposée par Mega vous conviendra à coup sûr. Le service, lancé en 2013 par Kim Dotcom, fournit une capacité de stockage gratuite de 50 Go, mais ce n’est pas son unique avantage. Il offre aussi une interface élégante et intuitive ainsi qu’un niveau de confidentialité des données extrêmement élevé. Mega est compatible Windows, macOS, Android, iOS et permet le streaming vidéo. D’autres fonctionnalités intéressantes sont aussi proposées, à l’instar des appels vocaux et du chat vidéo. Et si vous désirez profiter d’un espace de stockage plus important, Mega propose des formules à partir de 200 Go avec un abonnement mensuel. On aura toujours une certaine difficulté psychologique à y stocker nos données les plus sensibles, mais il faut reconnaître que le service fonctionne très bien !

Pratique, efficace et sécuritaire, le cloud est définitivement le meilleur moyen de stockage de nos jours. L’utilisez-vous déjà?