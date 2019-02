Comment sécuriser Android en quelques étapes

Ne laissez personne accéder à vos informations personnelles sur votre smartphone Android!

Le smartphone est un appareil incontournable de nos jours. On ne peut littéralement plus s’en passer. D’ailleurs, l’époque où on l’utilisait tout simplement pour faire des appels est déjà loin, très loin même. Aujourd’hui, ce téléphone intelligent nous sert à absolument tout. Nous l’utilisons pour prendre des photos, pour écouter de la musique, pour regarder des clips et des séries, pour naviguer sur Internet et les réseaux sociaux et, surtout, pour stocker nos données personnelles. Vous l’aurez compris, la plupart des derniers smartphones proposent au moins un espace de stockage interne de 32 Go. Et là, on parle des modèles d’entrée de gamme. Sur le marché du haut de gamme, on propose désormais jusqu’à 512 Go de capacité de stockage interne.

Tout cela pour dire que nos téléphones sont aujourd’hui capables de stocker toutes les données qui nous concernent. Mais est-ce une bonne chose? D’un côté oui ,puisqu’il nous est possible d’avoir ces données importantes à portée de main partout où l’on va, mais d’un autre côté, cela représente aussi un danger. Nos données personnelles ne sont jamais à 100% protégées quand elles sont stockées dans un smartphone, du moins si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour leur assurer une bonne protection.

Dans ce guide, notre objectif est de vous offrir les moyens qu’il faut pour bien sécuriser Android sur votre smartphone. Certes, les appareils tournant sous cet OS sont en général réputés vulnérables, mais c’est en partie de votre faute. Votre Mate 20 Pro, Google Pixel ou Galaxy Note 9 pourrait très bien être protégés si vous prenez les précautions de sécurité nécessaires. Découvrez dans cet article quelques étapes vous aideront à transformer votre téléphone Android en une véritable forteresse.

Activer la protection par défaut proposée par Android

La protection de la vie privée est devenue une des priorités de Google ces dernières années. Pour permettre aux utilisateurs de son système d’exploitation mobile de bien protéger leurs données personnelles, le géant de Mountain View a intégré certains dispositifs de sécurité à son logiciel. Il y a tout d’abord le Play Correct, un scanner de programmes malveillants intégré au Play Store. Son rôle est d’assurer que vous ne téléchargiez aucune application malveillante, mais cet outil permet aussi de vérifier la sécurité des applications déjà installées sur votre smartphone Android. Dès qu’il détecte la présence d’un problème ou d’un logiciel malveillant, il vous envoie une notification ou va même jusqu’à supprimer l’élément problématique.

Sinon, de nos jours, Android est aussi équipé d’un dispositif de cryptage. Cet outil y est intégré depuis la version 5 Lollipop et propose un cryptage complet du smartphone par défaut. D’ailleurs, le dispositif a évolué au fil du temps et depuis Android 7 Nougat, le chiffrement basé sur fichier a été abandonné et les données du mobile sont désormais protégées par un chiffrement AES 256 bits.

Afin de mieux sécuriser votre smartphone Android, il faudra donc commencer par activer ses dispositifs de protection par défaut.

Opter pour un verrouillage complexe

Si jamais votre téléphone Android tombe dans les mains d’une personne malveillante, vos données personnelles et votre vie privée sont en danger. Pour éviter les mauvaises surprises, la première chose que vous devez faire est de bien verrouiller votre smartphone. Les dispositifs de verrouillage proposés sur un appareil sous Android sont nombreux. Si vous êtes sur un ancien modèle de smartphone, le code PIN, le mot de passe et le schéma restent les principaux moyens de verrouillage proposés. Selon vos envies et votre confort, vous pouvez opter pour l’un de ces systèmes, mais, quelle que soit la méthode que vous choisissez, tâchez de le complexifier au maximum. Cependant, il faudra aussi que le code soit suffisamment mémorisable afin d’éviter que vous ne l’oubliiez.

Sinon, sur les nouveaux modèles de smartphones, d’autres dispositifs de verrouillage plus modernes et plus performants sont proposés. Presque tous les modèles proposent le déverrouillage par empreintes digitales. Le scanner se positionne généralement au dos du téléphone, mais de plus en plus de fabricants le placent sous l’écran, ce qui est nettement plus pratique. Il y a aussi le scanner d’iris, ou système de reconnaissance faciale 3D. Le Face ID d’Apple se présente aujourd’hui comme le modèle le plus abouti. Toutefois, des smartphones Android comme le Mate 20 Pro de Huawei ou le Mi Mix 3 de Xiaomi se dotent aussi de systèmes très performants.

Installer un antivirus

De nombreux utilisateurs se demandent encore aujourd’hui s’il est bon ou pas d’installer un antivirus sur son smartphone Android. Beaucoup décident de ne pas en installer pour la simple raison que l’application peut parfois ralentir le téléphone. Eh oui, c’est malheureusement vrai. Un antivirus peut consommer de la RAM et du processeur, mais tout dépend de celui que vous choisissez. Sachez qu’un antivirus est essentiel sur un smartphone Android, surtout si vous êtes du genre à télécharger fréquemment de nouvelles applications ou surfer sur Internet la plupart du temps. Sachez que le vol de données se fait surtout depuis Internet; mieux vaut donc être bien équipé pour ne pas voir ses données personnelles se perdre dans la nature. Parmi les solutions de protection informatique disponibles actuellement sur le marché, nous vous recommandons CM Security AppLock & Antivirus, Avast! Mobile Security & Antivirus, Lookout Antivirus & Sécurité ou encore Malwarebytes Anti-Malwares.

Bloquer les sources non sûres

La plupart du temps, les programmes malveillants finissent sur votre smartphone à cause de l’installation d’une application provenant d’une source sûre. Si vous téléchargez directement vos applications depuis le Play Store, vous n’aurez généralement aucun risque à encourir, mais comme les applications Android sont aussi disponibles sur d’autres sites et plateformes, c’est là que le problème se pose. Parfois, on se laisse tellement séduire par l’application que l’on vient de télécharger que même si l’OS bloque son installation, on s’efforce de la débloquer. Pensez donc à abandonner cette pratique et tenez-vous loin des applications qui proviennent de sources inconnues et peu fiables.

Installer une application de suivi d’un téléphone perdu

Il arrive des moments où l’on perd son téléphone. Cela peut arriver quand on l’a égaré quelque part et qu’on ne se rappelle plus l’endroit où on l’a posé. Mais il arrive également que l’on se soit fait voler notre smartphone. Que ce soit dans l’un ou dans l’autre cas, il est essentiel de pouvoir le trouver rapidement puisque s’il tombe entre de mauvaises mains, c’est notre vie privée qui est en danger. Il est ainsi plus prudent d’installer une application de suivi d’un téléphone perdu dans son smartphone. Il y en a beaucoup de nos jours, mais nous recommandons l’application Find My Device que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Avec cette appli, vous ne faites pas uniquement que suivre où se trouve votre mobile, vous pouvez aussi le verrouiller à distance et effacer les données qui s’y trouvent. Tout ce que vous avez à faire, c’est de relier votre appareil à votre compte Google et d’ouvrir un compte sur le site de Find My Device.

Vérifier et limiter l’accès aux données par les applications

Quand on installe une nouvelle application, on a tendance à cliquer sans réfléchir sur «Ok» et «Suivant». On ne prend pas le temps de lire les conditions et les requêtes de l’application en question. Pourtant, durant la phase d’installation, l’installeur demande l’autorisation d’accéder à certaines données personnelles. Parfois, l’application a réellement besoin de l’accès aux données pour fonctionner correctement, mais il y en a d’autres qui demandent l’autorisation sans aucune raison apparente. Il est important de se tenir loin de celles-ci puisqu’elles pourraient être conçues tout simplement pour voler vos données personnelles et les utiliser à des fins diverses.

Désinstaller les applications que vous n’utilisez plus

Parfois, pour bien protéger votre smartphone Android, il faudra commencer par faire un nettoyage interne. Il est possible qu’il y ait des applications que vous n’utilisez plus sur votre téléphone. Elles sont parfois source de danger et peuvent exposer votre smartphone à des risques divers. Prenez ainsi le temps de bien nettoyer votre mobile et de supprimer les applications que vous n’avez pas utilisées depuis longtemps ou qui ne vous servent plus à grand-chose. Ainsi, vous pourrez libérer un peu d’espace pour des applications plus utiles et éviter les risques potentiels.

Garder le smartphone à jour

La dernière étape, et non le moindre: il est aussi essentiel de garder son téléphone Android à jour. À travers les mises à jour de sécurité qu’il publie mensuellement, Google propose des correctifs de bogue et des améliorations pour renforcer la sécurité de l’appareil. En général, vous serez averti dès qu’une update est disponible. Si c’est le cas, le mieux serait de l’installer dans l’immédiat, mais si vous n’avez pas le temps de le faire, tâchez de programmer un rappel pour ne pas l’oublier.

Bref, vous savez maintenant qu’il existe divers moyens qui vous permettent de sécuriser efficacement votre téléphone Android. La liste que nous vous avons présentée ici n’est pas exhaustive, mais les étapes qui y sont présentées sont essentielles pour garantir le minimum de protection.

Ne plus aucun risque que vos données personnelles tombent entre les mains de personnes malveillantes grâce à ces quelques étapes très simples!