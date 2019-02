PlayStation 5: point sur la rétrocompatibilité avec les anciennes consoles

Vous devriez peut-être garder vos anciens jeux de PlayStation à portée de main!

Serait-il possible de jouer à des jeux PS4 sur une PlayStation 5? Cette question a été récurrente ces derniers mois, et pour cause; Sony a déposé un brevet allant dans ce sens vers la fin du mois d’octobre dernier (un brevet intitulé Remastering by emulation). Aujourd’hui, cette idée se confirme un peu plus après le dépôt récent d’un autre brevet par Mark Cerny et Simon Pilgrim au Japon. Le nouveau document parle encore d’une technologie de rétrocompatibilité, laquelle consiste à «faire tourner les applications anciennes sur un matériel plus puissant».

Une PS5 rétrocompatible: un rêve ou une réalité?

Difficile de répondre à cette question pour l’instant, mais du côté de la firme nippone, les ingénieurs semblent réfléchir à une telle technologie et les deux brevets déposés en font très bien preuve. Si tout cela se confirme, les joueurs devraient ainsi pouvoir jouer à des jeux PS1, PS2, PS3 et PS4 sur leur console PS5. Comment cela pourrait-il être possible? On ne sait pas exactement comment les ingénieurs de Sony vont s’y prendre. Toutefois, si on en croit le dernier brevet déposé à ce sujet, il s’agira de donner au processeur principal la capacité et les moyens de changer d’identité en fonction de l’application lancée par l’utilisateur. Autrement dit, la puce devrait être capable d’adopter une configuration existante et lire des applications plus anciennes.

Tout cela paraît intéressant, mais est-ce que Sony a encore le temps de le développer? Pour rappel, la PlayStation 5 devrait être lancée vers la fin de cette année ou le début de l’année prochaine. Cela laisse très peu de temps au géant japonais, d’autant que le dernier brevet n’a été déposé que récemment. Mais bon, on ne sait jamais ce que la firme concocte!

Pour le moment, on ne peut qu’attendre de nouveaux développements à ce sujet et croiser les doigts pour qu’un aussi beau cadeau que la rétrocompatibilité soit disponible avec la PS5!