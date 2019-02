Le Xbox Live bientôt sur Switch

Jouez sur Xbox Live avec votre Nintendo Switch!

Microsoft a réalisé d’excellents résultats sur son Xbox pour l’année passée et pour cette année 2019, la firme de Redmond souhaite encore aller plus loin. Pour le moment, il n’est pas question de proposer de nouveaux jeux ou une nouvelle console. Microsoft désire plutôt focaliser ses efforts sur son service Xbox Live et prévoit étendre le service sur toutes les plateformes, à savoir iOS, Android et même Nintendo Switch. Mais, comme d’habitude, la PS4 ne sera pas incluse.

La Xbox Live va réunir tous les joueurs

Microsoft est déjà décidé à suivre ce chemin! À l’occasion de la Game Developpers Conference du 18 au 22 mars prochain, la société va proposer de nouveaux kits de développement qui permettront aux développeurs d’adapter le système Xbox Live sur les appareils sous iOS et Android, ainsi que sur la Nintendo Switch. Pour rappel, le service ne fonctionne jusqu’ici que sur PC et Xbox, mais bientôt, les joueurs pourront y accéder depuis leur smartphone et leur console hybride Nintendo.

Le but de Microsoft est notamment de permettre à tous les joueurs du monde entier de se réunir, de jouer ensemble et de s’affronter en ligne, quel que soit l’appareil utilisé. La démocratisation de Xbox Live va aussi permettre à ces derniers d’accéder aux clubs, à la liste d’amis, aux succès ainsi qu’à tous les autres services que propose la plateforme aux utilisateurs. Bref, il s’agit de créer une énorme communauté de joueurs, à l’instar de ce qu’on voit déjà sur les cross-platforms et autres services du même genre.

Grâce à cette stratégie, ce géant américain du Web devrait pouvoir multiplier le nombre d’utilisateurs inscrits sur son service Xbox Live. De plus, cela devrait aussi lui rendre la tâche plus facile concernant son projet xCloud, lequel consiste en un service de jeu en streaming.

Est-ce que cette nouvelle possibilité de jouer sur Xbox Live à partir de votre Nintendo Switch vous plaît?