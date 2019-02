Never Slow, un mode ultra rapide en test sur Chrome

Ne perdez plus de temps grâce à Chrome et son nouveau mode Never Slow!

Google Chrome reste le navigateur préféré des internautes du monde entier de nos jours. Pourquoi? Tout simplement parce que c’est le navigateur le plus rapide et aussi l’un des plus légers, mais il ne s’agit là que d’anciens atouts! Bien que Chrome soit toujours rapide en ce moment, il ne bénéficie plus de sa célérité d’origine, et pour cause: le navigateur ne cesse de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités afin de s’adapter en permanence aux évolutions des sites Web. Une adaptation qui a, au fil du temps, conduit à une perte progressive de vitesse et une consommation élevée des ressources.

Un nouveau mode «Never Slow» pour gagner en vitesse

Face à une pareille situation, laquelle pourrait faire fuir des utilisateurs potentiels, Google ne souhaite pas rester les bras croisés. La firme de Mountain View a ainsi mobilisé ses développeurs et a créé ce qu’elle appelle le Never slow mode, qu’on peut traduire par «mode jamais lent» en français. Comme son nom le laisse deviner, ce nouveau mode consiste à améliorer le traitement des pages Web afin qu’elles s’affichent plus rapidement, mais comme on pouvait s’attendre, l’intégration de ce nouveau mode ne sera pas sans conséquence.

En effet, le procédé consiste à limiter le contenu des pages Internet et à endiguer les chargements de ressources. Au final, certaines données seront capées et certaines fonctionnalités désactivées. Une fois le mode Never slow activé, l’affichage des pages lourdes devrait donc être plus rapide, mais aussi tronqué.

Bref, l’intention est louable et ce nouveau mode devrait faire plaisir à bon nombre d’utilisateurs. Cependant, il faut dire que la mise en place d’une telle fonctionnalité reste difficile. Les sites deviennent de plus en plus sophistiqués aujourd’hui et il ne sera pas facile de trouver le bon réglage pour assurer un affichage correct.

Faites-vous partie de ceux qui trouvent que Chrome est devenu trop lent?