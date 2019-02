Password Checkup nous indique si nos mots de passe ont été compromis

Naviguez sur le Web en ayant la conscience tranquille!

Google s’engage depuis quelques années à lutter contre le vol et la violation des données. Il l’a déjà montré à plusieurs reprises à travers de nouveaux services, de nouvelles applications et, maintenant, une nouvelle extension. Password Checkup, voici le nom de la nouvelle extension que la firme de Mountain View vient d’ajouter à son navigateur public Chrome. L’objectif est de garantir aux utilisateurs une navigation sûre et fiable. L’extension sert à les alerter quand leurs mots de passe, utilisés sur les divers sites Internet, ont été piratés. Toute activité suspecte est signalée et les utilisateurs pourront changer rapidement leurs mots de passe pour éviter tout risque de violation de données.

Une extension réactive et efficace

Password Checkup se veut rapide et efficace afin de garantir le maximum de sécurité aux utilisateurs. Une fois installée et activée sur Chrome (suivant la procédure d’installation habituelle), l’extension se met immédiatement au travail. Elle analyse aussitôt vos activités et vous notifie avec le message suivant s’il n’y a rien à signaler: «Aucun des mots de passe que vous avez utilisés récemment n’est concerné par une violation de données». Dans le cas contraire, un message d’alerte s’affiche en haut du navigateur: «Password Checkup a détecté que les X comptes suivants ont des mots de passe qui ne sont plus sécurisés en raison d’une violation des données», suivi d’un logo rouge.

Cependant, Password Checkup ne se limite pas à vous alerter! Elle liste également les sites Web sur lesquels vos mots de passe ont été compromis afin que vous puissiez prendre rapidement les mesures nécessaires. Enfin, il est bon de savoir qu’une option de suppression des données de l’extension est aussi proposée avec l’outil, de quoi permettre de sécuriser au mieux ses données.

Si la protection de vos données personnelles vous tient à coeur et que vous avez toujours une petite crainte concernant le piratage de vos mots de passe, installez dès maintenant Password Checkup à votre navigateur Chrome et cessez de vous inquiéter!