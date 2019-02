Reddit s’apprête à lever jusqu’à 300 millions de dollars

Reddit est sur une bonne lancée!

Reddit voit son avenir en grand! D’après TechCrunch, le réseau social cofondé par Alexis Ohanian et Steve Huffman a décidé de lever un fonds, dont le montant peut aller jusqu’à 300 millions de dollars. Une partie de cet argent (c’est-à-dire 150 millions de dollars) serait apporté par le géant chinois Tencent. Le reste proviendrait en revanche de quelques investisseurs connus, dont Sequoia, Y Combinator et Andreessen Horowitz. Pour le moment, on ne connaît pas encore les détails du projet de Reddit, mais cette levée devrait lui permettre d’augmenter sa valorisation jusqu’à 3 milliards de dollars. La plateforme devrait aussi pouvoir enrichir son offre publicitaire, booster son développement et, bien sûr, augmenter ses revenus.

Plus de 100 milliards de revenus en 2018

Reddit n’est peut-être pas aussi connu que Twitter ou Facebook (leader incontestable des réseaux sociaux). Toutefois, ses activités assez atypiques lui ont permis de se développer et générer des revenus importants. Pour rappel, le réseau social a été fondé en 2005. Il sert au partage d’informations et d’actualités de tout genre et constitue même le plus souvent une source fiable pour bon nombre de sites Internet d’informations. La plateforme propose aussi quelques fonctions et options qui lui sont propres, si on ne cite que les «Subreddits» (forums de discussion) et les «AMA (Ask Me Anything)» (un chat dans lequel interviennent des personnalités connues).

Aujourd’hui, Reddit compte plus de 330 millions d’utilisateurs actifs tous les mois et près de 1,4 milliard de vidéos vues par mois. Ses revenus ont aussi connu une croissance importante ces dernières années, jusqu’à atteindre la barre de 100 millions de dollars l’année dernière.

Bref, le développement de la plateforme ne devrait pas en rester là! Et avec la levée qu’il s’apprête à boucler, Reddit pourrait aller beaucoup plus loin.