Gmail: 100 millions de spams supprimés chaque jour grâce à l’IA

Le temps où notre boîte courriel était polluée de nombreux spams est désormais révolue!

Google continue sa lutte contre les spams. Pour mieux les détecter et les supprimer, le géant du Web se sert aujourd’hui de l’Intelligence Artificielle par le biais d’un framework d’apprentissage automatique ainsi développé. Baptisé TensorFlow, il s’agit d’un outil open source dont la vocation est de détecter plus rapidement les spams. Gmail intègre désormais deux nouvelles protections de ce genre, ce qui lui permet d’être plus efficace dans la détection et la suppression de ces messages souvent indésirables.

100 millions de spams supprimés chaque jour sur Gmail

Gmail fait partie des plateformes les plus ciblées par le spamming, mais Google semble avoir trouvé le bon moyen pour lutter contre ce fléau avec son framework d’apprentissage automatique. Actuellement, la firme de Mountain View parvient à supprimer environ 100 millions de spams chaque jour. Apparemment, son outil dopé à l’IA est très efficace. Il arrive à détecter certaines catégories de spams qui étaient auparavant difficiles à débusquer. Une efficacité due notamment à l’usage de l’apprentissage automatique, permettant d’identifier facilement les modèles de spams, de recouper les informations et de supprimer les données indésirables.

Grâce à l’ajout de TensorFlow, Google est aussi en mesure de réduire sa marge d’erreur. Le dispositif permet en effet de personnaliser la protection. Il analyse les critères des spams qui passent sous son radar et supprime uniquement ceux qui sont inutiles ou dangereux pour les utilisateurs. Bien entendu, certains messages ou notifications jugés importants ne seront donc pas supprimés.

Bref, Gmail est actuellement bien armé pour lutter contre les spams. Certes, son outil de détection et de suppression n’est pas encore efficace à 100%. Toutefois, force est de constater qu’il devient plus rapide et plus performant. D’ailleurs, comme le dispositif se base sur l’apprentissage automatique, il s’améliorera au fil du temps, ce qui renforcera la protection des utilisateurs.

Qui sait? Peut-être que bientôt, les spams seront complètement chose du passé sur Gmail!