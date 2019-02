Sélection des meilleurs smartphones milieu de gamme 2019

Pourquoi s’endetter pour acheter le plus récent appareil haut de gamme quand un smartphone milieu de gamme fait très bien l’affaire, et ce, à une fraction du prix?

Votre budget smartphone est limité? Sachez qu’il n’est pas toujours nécessaire de dépenser une fortune pour dégoter un bel appareil. Pour 300 ou 400 euros, vous pouvez très bien obtenir un excellent smartphone, à la fois design et performant. Bien évidemment, on sort ici du segment haut de gamme, mais pour trouver le meilleur rapport qualité/prix, il faudra faire sa quête dans le milieu de gamme et afin de vous aider, nous vous présentons dans ce guide les meilleurs modèles pour 2019.

Honor 8X

Le Honor 8X est un smartphone milieu de gamme pour le moins alléchant. Il est proposé sous la barre de 300 euros et pour ce prix, vous avez à peu près tout. Son design premium tape directement à l’œil! Le téléphone fait honneur au design à encoche et s’accompagne d’une belle finition en verre. Pour le volet affichage, il se montre aussi excellent. Le Honor 8X affiche avec un bel écran LCD de 6.5pouces, offrant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Le confort visuel est bien entendu garanti et vous pourrez très bien profiter de vos vidéos et films. Sous le capot, ce smartphone très abordable a aussi tout ce qu’il faut pour plaire: processeur Hisilicon Kirin 710, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage interne… L’appareil est bien équipé pour assurer fluidité et efficacité. Vous n’aurez non plus aucun souci à vous faire concernant l’autonomie, ce téléphone Android étant alimenté par une batterie de 3750 mAh. Enfin, le Honor 8X forme aussi un très bon photophone. Ses clichés lumineux et détaillés feront à coup sûr plaisir aux amateurs de la photographie.

Samsung Galaxy A7 2018

Le Samsung Galaxy A7 2018 s’adresse avant tout aux amateurs de shooting et de photographie. Le smartphone se positionne sur le milieu de gamme et propose un triple capteur photo à l’arrière. Les trois offrent respectivement une résolution de 24, 5 et 8 Mpx et vous promettent des clichés de très haute qualité, même dans de faibles conditions de luminosité. Sinon, une caméra frontale de 24 Mpx est aussi de la partie, de quoi faire le bonheur des amateurs de selfies. Pour le reste, le Samsung Galaxy A7 2018 se montre aussi très séduisant. Il s’équipe d’un écran AMOLED de 6 pouces sur le devant; un bel écran affichant en Full HD+, lequel vous promet une qualité d’affichage optimale. Sous son capot se cache en outre le puissant processeur Exynos 7885, couplé avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne. Côté autonomie, vous pouvez compter sur la puissance de la batterie de 3300 mAh.

Nokia 8.1

Le Nokia 8.1 est un bel appareil au design premium et à la fiche technique hyper étoffée, le tout pour un prix aux alentours de 400 euros. Il vous séduira avant tout pour son design borderless, mais c’est loin d’être son unique atout. Ce smartphone milieu de gamme se dote également d’un très bel affichage, lequel est ici formé d’un écran Full HD+ de 6.18 pouces. Ses performances, qu’il doit à son processeur Qualcomm Snapdragon 710, couplé avec un GPU Adreno 616 et 4 Go de RAM, sont aussi énormes! Pour le volet stockage, vous aurez en revanche droit à 64 ou 128 Go de mémoire interne, mais que ce soit pour l’un ou pour l’autre, l’espace de stockage reste extensible. À noter que le Nokia 8.1 fait partie du programme Android One et bénéficie par conséquent de mises à jour de sécurité régulières. Il ne manquera pas non plus de vous plaire pour le versant photographique; son double capteur photo de 12+13 Mpx est suffisamment performant pour vous assurer des images de qualité en toutes circonstances.

Xiaomi Pocophone F1

Le Pocophone F1 marque l’intégration de Xiaomi sur le marché européen. Lancé en 2018, ce smartphone milieu de gamme séduit par son design premium et sa fiche technique haut de gamme. Il ne faut pas non plus oublier son prix agressif. Le mobile peut désormais s’acheter aux alentours de 300 euros et on peut vous dire que le prix est très bien justifié. Le Xiaomi Pocophone F1 arbore un design borderless à encoche. L’affichage est ici assuré par un écran IPS LCD de 6.18 pouces de qualité offrant une définition Full HD+ de 2246 x 1080 pixels. Le tout vous assure un écran lumineux et bien contrasté, de quoi vous permettre de profiter des contenus de votre mobile à n’importe quel moment et n’importe quel endroit. Le Xiaomi Pocophone F1 propose également une belle performance; rien d’étonnant quand on sait qu’il est propulsé par le surpuissant processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, épaulé par 6 Go de RAM, un GPU Adreno 630 et 64 à 256 Go de stockage interne. Le tout est alimenté avec une grosse batterie de 4000 mAh, ce qui permet à l’appareil de rester éveillé toute une journée, même en utilisation intensive.

Peu importe votre budget, que vous soyez prêt à débourser plus de 1000$ ou seulement quelques centaines sur un nouveau smartphone, sachez qu’il en existe d’excellents qui sauront satisfaire vos besoins.