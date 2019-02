GTA V: un tricheur condamné à verser 150 000$ à Take Two!

Tricher, c’est mal, et cet homme doit maintenant en payer le prix, littéralement!

GTA V fait certainement partie des meilleurs jeux des dernières années, voire de l’histoire. Ce succès de Rockstar Games a rapporté des millions à son éditeur et séduit encore des centaines de milliers de gamers aujourd’hui, mais apparemment, Take-Two Interactive, maison-mère de l’éditeur du jeu, n’était pas le seul à vouloir tirer profit de ce succès. Jhonny Perez, un jeune américain originaire de la Floride, a mis sur pied une petite affaire qui aurait pu lui rapporter gros. Malheureusement pour lui, tout n’a pas fonctionné comme prévu. Au final, il s’est vu infliger une amende de 150 000 dollars pour dommages et intérêts et 70 000 dollars en sus pour les frais d’avocat. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il a voulu jouer au petit malin. On vous raconte!

Une petite triche qui tourne mal

L’année dernière, le jeune Floridien avait développé un logiciel de triche qu’il a nommé «Elusive». Son principe de fonctionnement est simple: le programme permet de générer des dollars virtuels illimités qu’on pouvait utiliser sur GTA online. Le tricheur a ensuite voulu fructifier sa création et l’a proposé à la vente sur Internet, pour un prix qui variait de 10 à 30 dollars. Bien évidemment, ce n’était qu’une question de temps avant que Take-Two Interactive ne s’aperçoive de la tricherie. Une fois que c’était fait, le groupe avait contacté le jeune homme en août 2018, période à laquelle son logiciel a aussi été retiré de la vente. Et le cauchemar commença pour Jhonny Perez.

Le propriétaire du désormais célèbre jeu GTA V a porté l’affaire devant la justice et a accusé le tricheur de violation de droits d’auteur. Le préjudice causé par le logiciel Elusive au groupe s’estimerait à 500 000 dollars. Selon Torrent Freak, la cour de New York a rendu son verdict le 4 février dernier et a condamné M. Perez à une amende de 150 000 dollars.

Parions que Jhonny Perez ne rit plus du tout, maintenant, et qu’il regrette même peut-être un peu d’avoir mis en place son idée certes maline, mais frauduleuse! Alors qu’il aimait incarner des criminels dans le jeu d’action, de braquage et de poursuite automobile, il en est maintenant devenu un.