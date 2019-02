Ce que va vraiment nous apporter la 5G

2019 sera l’année de la 5G!

Ce n’est pas la première fois qu’on entend cette phrase et c’est normal puisque les préparatifs de l’arrivée de ce réseau mobile très haut débit commencent à se mettre en place. Si vous avez suivi avec intérêt les actualités du dernier Consumer Electronics Shows (CES) à Las Vegas ou du prochain Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, alors vous saurez que les premiers smartphones 5G ont commencé à se montrer le bout du nez. Dans chaque pays, l’installation des diverses infrastructures nécessaires est en outre déjà en marche. Pour le cas particulier de la France, les travaux prennent un peu du retard, mais le réseau nouvelle génération pourrait faire son entrée dans le pays dès l’année prochaine. Bref, on parle beaucoup de la 5G, mais au fait, de quoi s’agit-il exactement? Comment fonctionne-t-elle et qu’est-ce qu’elle va apporter dans notre vie? Les réponses dans les quelques paragraphes qui suivent.

La 5G: de quoi s’agit-il exactement?

La 5G est un réseau de nouvelle génération. Logiquement, elle vient comme un successeur du réseau 4G, mais cette succession ne se limite pas qu’à une multiplication du débit ou à la réduction de la latence. Le nouveau réseau est bien plus qu’une version améliorée de son aînée. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il va révolutionner Internet et l’usage qu’on peut en faire. Pour Bertrand Guilbaud, directeur général de l’institut de recherche technologique B<>com, «La 5G permettra une efficacité plus grande de télécommunication, ce que le particulier va remarquer immédiatement. Mais la 5G est aussi une architecture de réseau nouvelle – plus flexible, plus souple, plus sécurisée – qui profitera surtout aux industries.»

Si on se base sur cette déclaration, la 5G servira donc aussi bien les particuliers que les entreprises. Naturellement, l’intérêt des particuliers porte sur la qualité de la communication et de la navigation Internet. Sur ce point, ils seront très bien gâtés puisque ce nouveau réseau devrait garantir des conversations téléphoniques de très haute qualité. La vitesse de connexion sera aussi exceptionnelle pour bien profiter de l’Internet et des divers services proposés, sans oublier les objets connectés qui pourront désormais tous se connecter à un seul et même réseau. Bien évidemment, le réseau 5G profitera également aux entreprises et industries. Il ouvre la porte à un grand nombre de possibilités et opportunités et promet une meilleure sécurité pour des investissements plus sûrs.

Par ailleurs, il convient de préciser ici que la 5G peut aussi se découper en tranches, de sorte qu’il soit possible de prioriser certains réseaux par rapport à d’autres. Cela peut être très pratique dans les cas où le réseau perd de sa performance. Certaines tranches du réseau pourront ainsi être priorisées et bénéficier d’une meilleure qualité, bien sûr, au détriment des autres. Ce système est baptisé network slicing et bien qu’il soit pratique et utile dans certains cas, il reste néanmoins très critiqué, notamment de la part des défenseurs de la neutralité du net.

Enfin, pour le volet infrastructure, la 5G devrait, pour ses débuts, emprunter les fréquences existantes de la 4G, mais l’infrastructure devra évoluer au fil du temps afin d’embrasser une bande de fréquences plus élevées et réaliser ainsi toutes les promesses tenues.

Quelles applications pour la 5G?

La 5G se destine à diverses applications et entend répondre aux besoins actuels en communication et débit Internet. Sans aucun doute, le nouveau réseau va tout d’abord servir au développement de technologies exigeant la gestion d’une quantité importante de données en temps réel. La 4G a déjà fait ses preuves, mais on doit dire que la performance est encore limitée. Pour des appareils comme les objets connectés, les voitures autonomes, les robots IA ou encore la réalité augmentée et virtuelle, la 5G sera d’une grande utilité. Son débit très élevé devrait leur permettre de fonctionner sans faille et de proposer davantage d’options et de fonctionnalités.

Sinon, la 5G devrait également proposer des perspectives majeures de développement économique. Les pays qui arriveront à s’y lancer en premier devraient avoir une longueur d’avance sur les autres. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les gouvernements du monde entier se bousculent aujourd’hui pour la mise en place de ce réseau ô combien précieux. Sur le plan médical, la 5G s’annonce aussi très prometteuse, avec notamment diverses possibilités comme la chirurgie à distance, les interventions d’urgence, la télémédecine, etc.

Bref, il est difficile, voire impossible de dresser une liste exhaustive des applications possibles pour la 5G. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ouvrira la porte à de nouvelles perspectives pour presque tous les domaines.

Sécurité et santé: quelle position prendra la 5G?

Toujours selon Bertrand Guilbaud que nous avons cité plus haut, le réseau 5G aurait la capacité de se reconfigurer tout seul. Un processus rendu possible grâce à la virtualisation du réseau. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est à l’abri des cyberattaques. La 5G bénéficie certes d’un plus haut niveau de sécurité comparée à la 4G, mais les techniques utilisées par les hackers évoluent au fil du temps et ce réseau nouvelle génération ne sera sûrement pas impénétrable. Pour le cas particulier de la France, une injonction a été émise à l’endroit de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pour gérer la sécurité de cette virtualisation du réseau.

Sinon, un autre problème se pose également sur l’instauration de la 5G, cette fois concernant la santé. Nous ne sommes pas sans savoir que les ondes millimétriques sont nocives pour la santé et avec ce nouveau réseau, les fréquences deviennent encore plus élevées. Or, pas plus tard qu’en 2017, des scientifiques s’étaient déjà réunis afin d’alerter les utilisateurs et les acteurs du monde du réseau sur les dangers de ces ondes sur la santé. Pour l’instant, aucune mesure n’a encore été prise par rapport à la limitation des ondes millimétriques pour le futur réseau 5G. Cependant, les régulateurs ne devraient pas tarder à établir les normes à respecter.

Dans tous les cas, on a bien hâte de voir la 5G finalement en action et de profiter de tout ce qu’elle a à nous offrir!