MWC 2019: les meilleurs smartphones attendus

Voici le moment tant attendu par les amateurs de technologie: l’annonce des nouveaux smartphones de 2019!

Le MWC 2019 (Mobile World Congress) a ouvert ses portes le dimanche 24 février dernier et fermera le jeudi 28 février prochain. C’est le grand rendez-vous des grands constructeurs mobiles, lesquels vont pouvoir lever le voile sur leurs nouveaux produits. En effet, il s’agit du grand théâtre de présentation des nouveaux smartphones et cette année, plusieurs modèles sont au programme, dont le Huawei P30, le Nokia 9 Pureview, le Xiaomi Mi Mix 3 5G et le OnePlus 5G. Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive puisque d’autres modèles devraient également être au rendez-vous. Toutefois, ce sont les téléphones les plus attendus de cet événement.

Huawei P30

Les P20 et P20 Pro de l’année dernière ont été excellents. Ils ont permis à Huawei de gravir les échelons et cette année, le géant chinois ne compte pas régresser. Il prépare déjà le successeur de ces derniers et selon Richard Yu, le CEO de la firme, le «P30 sera meilleur que le Mate 20 Pro». C’est une déclaration très intéressante quand on sait que le Mate 20 Pro est un excellent smartphone et fait même partie des meilleurs de 2018.

Le P30 nous réserve donc encore plus de surprise. Pour le moment, les informations qu’on a à son sujet sont encore infimes. Selon le site indien MySmartPrice qui a pu mettre la main sur les user agents du P30 classique et de sa version Pro, les deux appareils seraient dotés d’un écran plus allongé (ratio 19,5:9). On parle plus précisément ici d’un écran OLED de 6.5 pouces pour la version Pro et d’un écran de 6.1 pouces pour la version classique. Les deux afficheraient avec une définition identique de 2340 x 1080 pixels.

Sous le capot, le futur Huawei P30 devrait également se montrer excellent. Tout reste à confirmer, mais selon les bruits de couloir, le mobile serait propulsé par le processeur Kirin 990, une version améliorée du Kirin 980 compatible avec un modem 5G. Sinon, il est désormais confirmé que le P30 Pro aura droit à un quadruple capteur photo à l’arrière. Les caractéristiques de chaque capteur ne sont pas encore connues, mais l’un d’entre eux devrait s’accompagner d’un zoom optique 10X.

Enfin, les Huawei P30 et P30 Pro seront présentés à Paris le 26 mars prochain.

Nokia 8.1 Plus et Nokia 9

Nokia se prépare aussi à dévoiler de nouveaux smartphones lors du MWC 2019. Pour le moment, on ne sait pas encore combien la marque finlandaise prévoit en présenter, mais d’après les teasers qui ont fuité sur Baidu et Android Pure, il y en aura au moins deux: les Nokia 8.1 Plus et Nokia 9.

Le Nokia 8.1 Plus est un modèle qui devrait arborer un design similaire au Galaxy A8s ou Galaxy S10E. En effet, le teaser fuité montre un smartphone avec un design full borderless et un écran perforé sur le coin supérieur gauche afin de loger la caméra frontale. On ne connaît pas encore les détails de sa fiche technique, mais il est fort probable que ce modèle soit présent au MWC 2019 qui se déroule en ce moment à Barcelone.

Concernant le Nokia 9, il serait encore beaucoup plus haut de gamme et se positionne même en dessus du Nokia 8 Sirocco, le fleuron actuel de la firme finlandaise. Sa fiche technique n’a pas encore été dévoilée. Cependant, le flagship de Nokia devrait embarquer le processeur Qualcomm Snapdragon 845 sous le capot. Il devrait également s’équiper d’un écran OLED bord à bord sur sa façade avant et se doter de 5 capteurs photo à l’arrière.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Le Xiaomi Mi Mix 3 5G était attendu pour le MWC 2019 et il a bien été au rendez-vous! Le smartphone a été dévoilé en amont de la conférence, le dimanche 24 février. Comme son nom le suggère clairement, il s’agit d’une version 5G du Mi Mix 3, fleuron de fin d’année 2018 de la marque chinoise. Le téléphone reprend les principaux atouts de ce dernier.

Outre son design full borderless avec écran coulissant, le Xiaomi Mi Mix 3 5G se dote sous son capot du nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm: le Snapdragon 855. L’octa-core est ici épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. La batterie qui alimente le téléphone a une capacité de 3 800 mAh et pour le volet photographique, le nouveau smartphone de Xiaomi se pare d’un double capteur photo de 24+2 Mpx à l’avant. Celui-ci se place sur la partie coulissante derrière l’écran. Pour le versant dorsal, le Mi Mix 3 5G propose en revanche un double module de 12 millions de pixels chacun.

Enfin, le téléphone embarque la puce X50 de Qualcomm comme modem 5G. Selon Xiaomi, cette puce est capable d’assurer un débit descendant jusqu’à 2 Gbit/s en 5G.

Si le Xiaomi Mi Mix 3 5G vous intéresse, sachez qu’il débarquera en France, en Espagne et en Italie au cours du second semestre de cette année. Pour la France, le prix annoncé est de 649.99 euros.

OnePlus 5G

OnePlus va dévoiler le OnePlus 7 vers le début de cette année, mais la marque chinoise a aussi promis un OnePlus 5G et celui-ci est bel et bien présent au MWC 2019. Au moment où nous écrivons ces lignes, le mobile n’a pas encore été présenté. Toutefois, on l’a déjà aperçu dans les bagages du constructeur chinois qui prévoit sûrement l’officialiser dans les prochains jours. En attendant, voici les informations qu’on a pu obtenir à propos de l’appareil.

Pour commencer, OnePlus 5G sera premium, mais pas plus haut de gamme que le OnePlus 7 selon Pete Lau, le PDG de la firme. Son prix devrait en outre être de 200 à 300 dollars de plus que le OnePlus 6, mais n’atteindra toutefois pas la barre des 1000 dollars. Concernant la disponibilité, le smartphone ne serait au début lancé qu’au Royaume-Uni et en Finlande. Il devrait ensuite (au second semestre) être proposé dans les autres pays européens, dont la France. Le OnePlus 5G ne sera pas vendu aux États-Unis.

Il reste encore quelques jours au MWC 2019 à Barcelone et on a bien hâte d’en connaître davantage sur ces très attendus nouveaux smartphones!