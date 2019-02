MWC 2019: Sony dévoile le Xperia 1

Sony frappe fort et nous surprend à l’occasion du Mobile World Congress 2019 à Barcelone!

Sony a décidé de frapper fort à l’occasion de son passage au MWC 2019. Alors qu’on s’attendait à un Xperia XZ4 (successeur logique du XZ3), la marque nippone nous a surpris en dévoilant un tout autre smartphone, le Xperia 1, qui viendra donc prendre la place de celui-ci. L’appareil se positionne naturellement sur le haut de gamme, mais il n’est pas pliable ni compatible 5G! Sa force réside plutôt dans son format original et son orientation cinéma, de quoi faire plaisir aux amateurs du 7e art.

Un écran OLED UHD 21:9

Il se murmurait depuis un petit moment que Sony prépare un smartphone au design allongé. Cette rumeur s’avère exacte! La firme japonaise, un peu à la traîne par rapport à la concurrence, vient de dévoiler sa nouvelle arme pour conquérir le marché. Le Xperia 1, dont le nom sonne comme un nouveau départ, est un smartphone au design assez classique, mais avec un format peu conventionnel. Sur sa façade avant, il est affublé d’un écran de 6.5 pouces au ratio 21:9. C’est le premier téléphone du genre et cet aspect figure parmi ses principaux atouts.

En effet, avec son format CinemaWide, ce smartphone Sony entend s’imposer comme champion de la vidéo et cela se voit même, d’ailleurs, aux caractéristiques et applications qui accompagnent l’écran de cet appareil. La dalle en question intègre la technologie d’affichage OLED et affiche en UHD (1644 x 3840 pixels). Si vous aimez regarder des films et séries sur votre mobile, la satisfaction sera bien au rendez-vous! Idem pour les mobile gamers et les grands joueurs de Fortnite, lequel est d’ailleurs installé par défaut sur le smartphone.

Mais ce n’est pas l’unique fonctionnalité que propose le Sony Xperia 1 avec son écran allongé. Il propose aussi une meilleure gestion du multitâche, en permettant l’affichage simultané de deux applications à la verticale.

Enfin, comme il se destine beaucoup plus aux cinéphiles qu’aux utilisateurs lambda, le Xperia 1 intègre une application baptisée Cinema Pro. Elle permet à ceux qui le veulent de tourner des vidéos avec possibilité d’appliquer des traitements d’image tirés du monde du cinéma.

Un triple capteur photo arrière

Le Xperia 1 devient aussi le premier smartphone de Sony à intégrer un triple capteur photo à l’arrière. Bien qu’il excelle dans ce domaine, le constructeur japonais s’était toujours limité à un seul ou à un double capteur photo. Or, il y a une première fois à tout et ce nouveau téléphone permet à Sony de franchir le pas. À l’arrière, il embarque trois capteurs photo de 12 Mpx chacun, mais avec des champs de vision différents. On devrait en savoir davantage sur leurs performances dans les jours à venir.

Enfin, pour le reste, le Sony Xperia 1 est propulsé par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 855, couplé avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage interne (extensible jusqu’à 512 Go), le tout alimenté avec une batterie de 3 330 mAh. Dommage, toutefois, qu’il n’y ait pas de dispositif de recharge sans fil.

Amateur de technologie et de cinéma, il se pourrait bien que le nouveau Xperia 1 soit le smartphone tout indiqué pour vous!