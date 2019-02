Apple Watch: une application de suivi de votre sommeil d’ici 2020

L’application tant attendue par les propriétaires d’Apple Watch pourrait arriver bientôt!

L’Apple Watch 4 est de loin la meilleure montre connectée du moment. Elle a tout ce qu’il faut: design, fonctionnalités, praticité; tout plaît chez elle! Toutefois, il lui manque encore une petite chose: la fonction de suivi du sommeil, qui permet, entre autres, d’analyser la qualité du sommeil, les cycles de sommeil et le temps de sommeil. La plupart des autres smartwatch et bracelets connectés proposés actuellement sur le marché, comme les FitBit et les Garmin, en sont déjà dotés. De son côté, Apple n’a pas encore jugé nécessaire de l’intégrer, mais cela pourrait ne pas être le cas pour la prochaine génération d’Apple Watch.

Le suivi de sommeil pourrait bientôt débarquer sur l’Apple Watch

Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, pense que la fonction de suivi du sommeil va bientôt arriver sur la montre connectée d’Apple. Il n’a pas indiqué une date exacte, il s’est contenté de dire que ce sera d’ici 2020. Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient l’arrivée de cette fonction avec impatience! Cependant, il faudra prendre l’information avec des pincettes puisque rien n’est encore sûr pour le moment.

En effet, Gurman explique que la fonction est pour l’instant en phase de test dans des sites secrets de la compagnie à la pomme, lesquels se trouveraient aux alentours du Campus de Cupertino. Les détails de ce test ne sont pas encore connus, mais si tout va bien, la fonctionnalité ne devrait pas tarder à débarquer.

Par ailleurs, le problème qui a empêché Apple de proposer cette fonction de suivi du sommeil auparavant serait l’autonomie de sa montre connectée. Il faut dire que l’Apple Watch n’est pas au top sur ce point. Le géant californien a encore beaucoup de travail à faire là-dessus et selon Mark Gurman, un mode économie d’énergie serait également au programme.

Pour rappel, l’Apple Watch se recharge surtout la nuit. Sa batterie, une fois chargée, lui permet de rester éveillée toute une journée en utilisation intensive, là où les produits concurrents proposaient jusqu’à 5 ou 6 jours d’autonomie. Ce qui est sûr, c’est que si la firme à la pomme veut proposer une fonction de suivi de sommeil, elle devra nécessairement revoir la batterie et mieux maîtriser la consommation.

Il faudra être encore patient, surtout que la nouvelle n’est pas encore officielle, mais on croise les doigts pour que Mark Gurman ait vu juste et que la nouvelle Apple Watch possède non seulement une application pour le suivi du sommeil, mais aussi une batterie d’une bien meilleure autonomie! Parce que bien dormir est essentiel et une complète analyse du sommeil peut vous aider à y arriver.