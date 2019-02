MWC 2019: Energizer dévoile son smartphone à l’autonomie record

Il y a de tout au MWC 2019!

Les nouveautés se multiplient au MWC 2019 et certaines d’entre elles ne manquent pas de nous surprendre. Tel est le cas du Power Max P18K, l’énorme smartphone dévoilé par Energizer et qui fait la promesse d’une belle autonomie. De face, l’appareil se présente comme un téléphone normal, avec un design full borderless et sans encoche. Le problème se pose plutôt quand on le prend en main ou le regarde de profil.

Une batterie énorme et 170 mm d’épaisseur

Energizer a littéralement sacrifié le design de son smartphone, mais pour une bonne cause. La marque, appartenant désormais à Avenir Télécom, veut offrir à son téléphone une excellente autonomie et n’a pas hésité à y intégrer une grosse batterie de… 18 000 mAh. C’est sûrement la plus grosse batterie jamais insérée dans un smartphone et, bien entendu, l’impact sur le design n’est pas minime. Le Power Max P18K offre une épaisseur de 170 mm et un poids de 500 grammes. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne sera pas facile à mettre dans la poche. Pour le trimballer, il va falloir s’équiper d’un sac ou d’un équipement spécial.

Sinon, l’énorme téléphone d’Energizer se montre assez correct pour le reste de la fiche technique. Il se dote à l’affichage d’un écran LCD de 6.1 pouces qui couvre l’intégralité de la face avant. Il n’y a ni encoche ni caméra frontale, celle-ci étant cachée dans un pop-up. Outre la batterie gigantesque, le Power Max P18K s’équipe à l’intérieur de son boîtier d’un SoC MediaTek Helio P70, couplé avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour la partie photo, le téléphone propose trois capteurs photo à l’arrière, mais on ne comprend pas le fait qu’avec une telle épaisseur, le bloc photo dépasse et n’arrive pas à s’aligner avec le dos de l’appareil.

Enfin, il convient de noter que la batterie du Power Max P18K lui permet de jouir d’une belle autonomie de 50 jours en veille et de 48 heures en lecture vidéo, ce qui est excellent, mais pas aussi impressionnant que ça aurait pu être.

On a bien hâte d’en savoir plus au sujet de ce Power Max P18K d’Energizer, mais il faut avouer qu’on n’est pas tout à fait convaincu!