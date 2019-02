PS4: les jeux gratuits de mars 2019 sur Playstation Plus

On ne dit jamais non à des jeux gratuits!

Comme pour chaque mois, Sony vient de publier la liste de jeux gratuits dont les abonnés PlayStation Plus pourront profiter pour le mois de mars. C’est une façon pour la firme nippone de remercier ses abonnés. Pour le mois prochain, ils pourront ainsi profiter de deux nouveaux titres gratuits.

Malheureusement, il n’y aura que des titres PS4 puisque la firme ne propose plus de jeux PS3 et PS Vita gratuitement. Elle l’avait déjà fait savoir l’année dernière et ce changement est effectif dès le mois de mars. Cependant, si vous recherchez des titres gratuits pour ces anciennes consoles, vous pouvez toujours profiter de l’offre de février. Le téléchargement est possible jusqu’au 8 mars prochain et vous pourrez obtenir gratuitement des titres comme For Honor, Hitman, Gunhouse et Rogue Aces pour PS4. Pour ceux qui jouent sur PS3, les jeux Divekick et Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots sont encore disponibles. Sinon, les titres Divekick et Gunhouse sont aussi disponibles pour PS Vita.

Deux jeux gratuits pour mars 2019 sur PlayStation Plus

La nouvelle liste établie par Sony ne contient que deux titres PS4: Call of Duty Mordern Warfare Remastered et The Witness. Si vous êtes abonné à PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement ces jeux pour pouvoir en profiter. Toutefois, il faudra patienter encore un peu puisqu’ils ne seront disponibles au téléchargement qu’à compter du 5 mars prochain.

Pour Call of Duty Mordern Warfare Remastered, il s’agit d’une réédition du titre lancé en 2007 par Activision. La réédition ne date que de 2016 et bénéficie donc de belles améliorations au niveau du graphisme, mais également du gameplay. En ce qui concerne The Witness, il s’agit d’un jeu de puzzle, mais en 3D. Il est proposé sur PS4 depuis 2016 et a réussi à séduire bon nombre de gamers.

Enfin, il est bon de rappeler que les abonnés PS Plus bénéficient désormais de 100 Go de stockage, de quoi permettre de sauvegarder plusieurs jeux sur un seul emplacement.

Alors, soyez prêts le 8 mars prochain pour vous procurer deux jeux gratuitement pour des heures de plaisir!