FBI: le boîtier utilisé pour contrer le verrouillage iPhone disponible sur eBay

Et c’est maintenant qu’on commence à se poser beaucoup de questions sur la légitimité de cette affaire!

Si la relation entre les autorités américaines et Apple n’a jamais été bonne, elle s’est empirée après l’affaire de la fusillade de San Bernardino en 2015. Pour rappel, le FBI a mis la main sur l’iPhone 5S qui pouvait contenir des informations qui auraient pu les aider à élucider rapidement l’affaire.

Le seul problème, c’est que l’appareil était verrouillé et il était impossible pour cette autorité d’accéder aux informations contenues. Elle avait demandé l’aide de la firme à la pomme pour le déverrouiller, mais celle-ci avait refusé. Une situation qui a poussé le FBI à porter l’affaire devant la justice, tout en cherchant un autre moyen pour accéder à l’iPhone.

Finalement, c’est cette seconde option qui avait fini par payer. La police fédérale américaine était parvenue à déverrouiller l’iPhone. On ne sait pas comment, mais des rumeurs parlent d’un coup de main offert par l’entreprise israélienne Cellebrite.

Le boîtier de Cellebrite en vente sur eBay

À noter que Cellebrite n’en était pas à l’époque à son premier essai. La société s’est fait une spécialité et une réputation dans l’extraction des données cachées dans les iPhone. On ne connaît pas les détails sur les techniques qu’elle utilise, mais l’entreprise se sert d’une sorte de boîtier comme outil permettant de contourner la sécurité des smartphones d’Apple. Ce boîtier magique vous intéresse? Eh bien, vous serez heureux de savoir qu’il est aujourd’hui disponible en vente chez eBay.

Les boîtiers de Cellebrite sont vendus aux prix de 100 à 1 000 dollars sur la célèbre boutique en ligne. On ne sait pas d’où ils viennent, mais un petit détail nous interpelle. Normalement, après qu’ils aient été utilisés, ces boîtiers sont renvoyés à Cellebrite afin que l’entreprise puisse effacer les données contenues et les utiliser à nouveau et bizarrement, ce n’est pas le cas pour les modèles proposés sur eBay.

En effet, d’après le chercheur en sécurité Matthew Hickey, il a pu avoir accès aux informations qui se trouvaient à l’intérieur de certains de ces boîtiers. Il en donne la preuve en vidéo dans des posts sur son compte Twitter. Alors, non seulement ces boîtiers contiennent des données sensibles sur certains utilisateurs, mais quiconque s’en procure un peu s’emparer de votre iPhone et contrer son verrouillage… Bref, c’est une belle nouvelle pour les hackers!

Devrait-on s’inquiéter de la vente libre de tels boîtiers sur eBay? Probablement!