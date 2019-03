Une faille 0-day dans macOS, Apple poussé par Google à réagir

MacOS est certes sécuritaire, mais pas totalement sans faille!

Les systèmes d’exploitation d’Apple sont considérés comme les plus sûrs. Toutefois, ils ne sont pas à l’abri des failles de sécurité diverses. C’est le cas de macOS, l’OS d’Apple pour ses ordinateurs. Celui-ci aurait un problème de sécurité! Un problème qui a déjà été découvert en novembre 2018 et notifié à Apple par l’équipe de sécurité Project Zero de chez Google, mais apparemment, la firme à la pomme n’a rien fait jusqu’à maintenant, ce qui a poussé l’équipe citée plus haut à rendre la brèche publique.

Une faille 0-day non corrigée depuis 90 jours

La brèche de sécurité découverte serait de type 0-day. Un article récemment publié sur Monorail indique qu’il est possible avec le système COW (copy-on-write system) du noyau XNU d’Apple de développer des copies de données entre les processus. Pour éviter les attaques informatiques, «la mémoire copiée doit être protégée contre les modifications futures par le processus source». Dans le cas contraire, «le processus source pourrait être capable d’exploiter les doubles lectures dans le processus de destination», expliquent les chercheurs de Project Zero. En effet, avec cette faille de sécurité, il pourrait être possible d’exploiter des terminaux sous macOS et bien plus encore.

À noter que l’équipe Project Zero ne s’est pas contentée de dévoiler l’existence de ce bogue. Elle a étayé ses propos avec un code de preuve de concept (PoC), ce qui permet de mieux démontrer la gravité de cette vulnérabilité.

L’équipe de Google a déjà averti Apple de cette brèche, mais curieusement, le géant californien a omis de proposer une mise à jour pour la corriger. Comme la règle de divulgation standard de 90 jours l’oblige, l’équipe de Project Zero était amenée à publier la faille, espérant que la firme à la pomme fera finalement quelque chose. Et après l’exposition de la faille au public, «Apple prévoit de résoudre ce problème dans une prochaine version et nous travaillons ensemble pour évaluer les options pour un patch», ont déclaré les chercheurs.

Espérons qu’Apple se décidera rapidement à résoudre cette faille, sinon de nombreux utilisateurs de macOS seront mécontents et ça pourrait leur coûter cher!