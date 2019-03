Microsoft Excel: comment insérer des données tableur depuis une photo

Beaucoup de temps vient d’être sauvé pour les professionnels amateurs du logiciel Excel. Merci Microsoft!

Bonne nouvelle pour les utilisateurs actifs de Microsoft Excel! Désormais, vous n’aurez plus besoin de saisir manuellement un tableau Excel si celui-ci se trouve sur une photo ou un document imprimé. Avec la nouvelle fonctionnalité «Insert Data From Picture» que vient d’annoncer le géant américain, une simple photographie du document suffit pour insérer les données sur une feuille de calcul.

Une nouvelle fonctionnalité qui fera plaisir aux professionnels

Saisir manuellement des données dans un fichier Excel peut rapidement devenir fatigant et ennuyant, surtout si on se trouve sur un appareil mobile comme un smartphone Android. Heureusement, Microsoft a décidé de faciliter la tâche à ses utilisateurs! Dorénavant, il vous sera possible de «prendre une photo d’une table de données imprimée avec votre appareil Android et convertir ces informations analogiques en une feuille de calcul Excel en un seul clic.» Astucieux non? Et cette fonction permettra aussi aux professionnels de gagner énormément de temps comparativement à la saisie manuelle.

Mais au fait, comment Microsoft a-t-elle fait pour rendre cette fonctionnalité possible? Eh bien, le géant de l’informatique s’est servi de l’intelligence artificielle et de la vision par ordinateur; des technologies très en vogue de nos jours et qui permettent de réaliser de véritables prouesses. Dans peu de temps, vous allez pouvoir profiter de cette nouveauté sur votre smartphone. Elle devrait être proposée avec la prochaine mise à jour de la suite bureautique de Microsoft pour Android. Bien évidemment, elle ne sera, dans un premier temps, disponible qu’en preview.

Par ailleurs, il ne s’agit pas de la nouvelle fonctionnalité IA que Microsoft a ajoutée à son application Excel. La firme américaine propose également «Ideas», une nouvelle fonction qui permet à Excel de suggérer des actions selon la tâche exécutée. Il peut s’agir de suggestions de présentation, de feuilles de calcul ou encore de production de documents. Une nouveauté qui se montre aussi très intéressante pour les professionnels.

Si vous tenez à tester tout cela, restez donc à l’affût et mettez à jour votre suite Office sur Android!