OnePlus 7: le smartphone opterait pour une caméra rétractable

Des nouvelles du nouveau smartphone de OnePlus!

Le OnePlus 7 se dévoile davantage! Après les premiers rendus dévoilés par le leaker OnLeaks, le smartphone a été aperçu sur Sina Weibo, le célèbre réseau social chinois. Cette fois-ci, c’est la caméra frontale qui est mise à l’honneur et, comme évoqué par les différentes rumeurs, le prochain fleuron de OnePlus pourrait bien adopter une caméra rétractable sur sa façade avant.

Le OnePlus 7 se dotera d’une webcam Pop-up

La nouvelle photo du OnePlus 7 confirme les rendus déjà publiés. Le mobile aura bel et bien droit à un design bord à bord avec un écran arrondi aux quatre coins, entouré de bordures fines. Ici, le menton paraît plus petit que sur le OnePlus 6. La dalle pourrait accueillir un lecteur d’empreintes digitales intégré, mais on devrait dire définitivement au revoir à la prise jack de 3.5 mm. Par ailleurs, aucune encoche n’est visible ici. Pour loger la caméra frontale, le constructeur chinois a fait comme Vivo sur son NEX: intégrer un capteur photo escamotable, ou pop-up. Le système devrait aussi être automatisé, ce qui signifie qu’il ne sera pas nécessaire de le faire glisser soi-même quand on souhaite prendre un selfie.

Pour l’instant, on n’est pas encore sûr de l’authenticité de cette photo. Cependant, pas mal de célèbres leaker l’ont déjà partagé, à l’instar d’Ishan Agarwal sur SlashLeaks. Cela donne une certaine crédibilité à cette photo qui a fuité, mais la prudence doit toujours être de mise.

Pour rappel, le OnePlus 7 devrait être annoncé au mois de mai prochain, pour une disponibilité le mois suivant. D’ici là, on devrait obtenir davantage d’informations sur le flagship et ses composants. Il se murmure depuis un moment que l’appareil sera propulsé par le nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 855 de Qualcomm. Tout comme son prédécesseur, il ne serait pas non plus compatible avec la recharge sans fil. Sinon, les rendus publiés récemment laissent entrevoir la présence d’un triple capteur photo à l’arrière.

Toutefois, rien n’est encore confirmé pour l’instant. On attend l’arrivée de nouvelles fuites pour en savoir plus et on a bien hâte!