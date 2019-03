Rumeur: des photos d’un prototype Google Glass 2

Prise deux pour les lunettes Google?

La firme de Mountain View souhaite-t-elle remettre sur les rails sa monture connectée? Rien n’est encore sûr pour l’instant. Toutefois, il se murmure qu’une Google Glass 2 est en création et pourrait bientôt faire son entrée sur le marché.

Une Google Glass 2 pour les entreprises en préparation?

Pour rappel, Google a lancé ses premières lunettes intelligentes en 2012, à l’occasion de son grand événement annuel Google I/O. Le produit a séduit au début, mais rapidement, il a perdu l’intérêt des utilisateurs et a fini par être jeté aux oubliettes. Bien évidemment, il était logique de croire que le géant américain allait abandonner ce projet et se focaliser sur autres choses. Cependant, cet échec n’aurait pas démotivé le groupe qui travaillerait en ce moment sur un successeur. Cette information a déjà circulé au mois de novembre dernier et maintenant, le site spécialisé 9to5Google la confirme et a même partagé quelques photos du produit, initialement publiées par Tecnoblog.

Le nouvel appareil de réalité augmentée serait baptisé Google Glass Enterprise Edition 2. Côté design, le géant américain du Web n’a pas changé grand-chose. Toutefois, comme le nom de l’appareil le suggère, il s’agira avant tout d’une version destinée aux professionnels et aux entreprises. Comme pour la version précédente, le nouveau-né se dote toujours d’un prisme en verre. L’objectif est de pouvoir réfléchir une partie des données émises, ce qui rend l’usage plus pratique au quotidien. Aussi, le pavé tactile sur la branche reste encore de la partie et il en va de même pour la caméra intégrée.

La vraie différence se trouve plutôt sous le capot. La Google Glass Enterprise Edition 2 serait propulsée par le processeur Snapdragon 710 de Qualcomm, lequel est assez puissant pour permettre un enregistrement vidéo en 4K et en slow motion. La puce est ici associée à 3 Go de RAM, ce qui devrait garantir une plus grande fluidité. Enfin, l’appareil serait compatible Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Reste à attendre la présentation officielle (normalement lors de la Google I/O en mai prochain) pour tout confirmer.

Après le feu de paille causé par la première version des lunettes connectées de Google, on reste un peu sceptique quant à la pertinence d’une seconde version, mais on est tout de même très curieux et on a hâte d’en savoir plus!