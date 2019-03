Apple lancera son service de streaming le 25 mars

Au revoir Netflix, bonjour Apple?

Décidément, Netflix n’en finit pas de se faire concurrencer. Après Amazon, Canal et Disney, c’est au tour d’Apple de confirmer son intention de lancer sa propre plateforme de streaming. En effet, le géant de Cupertino se dit prêt à lancer son «show time» pour lancer son service de streaming vidéo tant attendu, à en croire l’invitation donnée aux médias pour sa prochaine keynote le 25 mars.

Il semble que sous le titre suggestif It’s show time, Apple amène tout Hollywood à son siège de Silicon Valley, l’événement devant se dérouler au Théâtre Steve Jobs de Cupertino. L’invitation donnée aux médias a été très vite relayée par le compte Twitter de la marque à la pomme, qui a dévoilé la date de sa prochaine keynote. Bien entendu, Apple entretient le mystère sur les détails de cet événement spécial, mais l’on sait déjà que plusieurs stars y sont conviées, dont Jennifer Aniston, JJ Abrams et Jennifer Garner. Bref, des célébrités qui ont toutes, comme on le sait, directement ou indirectement participé aux projets de la plateforme de streaming.

Apple Event, March 25, 2019. 10am PDT. Steve Jobs Theater, Cupertino California. It’s show time! pic.twitter.com/b0IhYj7GHs — Rene Ritchie (@reneritchie) 11 mars 2019

Mais comment le géant de Cupertino espère-t-il extirper les grosses pointures d’Hollywood des griffes de Netflix? Eh bien, nous savons déjà que son projet de plateforme vidéo a nécessité un budget qui dépasse le milliard de dollars. Bien sûr, Netflix a dépensé 8 fois autant d’argent en 2018, et ce, avant même que la plateforme Disney+ ne se pointe le bout du nez.

Quoi qu’il en soit, le prix de l’abonnement au service Show Time reste le plus gros mystère. Certaines rumeurs prétendent que le coût de l’abonnement sera moins cher que chez Netflix, d’autant plus que la firme de Tim Cook engrange des millions avec ses produits Apple TV et iPhone.

Si, pour le moment, nous sommes sûrs que le nouveau service de SVOD sera annoncé le 25 mars, le mystère plane toujours autour du contenu de la plateforme de streaming. Encore une fois, les rumeurs prétendent que la firme est sur le point de lancer de nouveaux formats de médias dans son écosystème. De plus, comme Netflix Originals, Apple pourrait aussi proposer une programmation de séries via son application TV (qui peine encore à se concrétiser).

Bref, le nouveau service de streaming payant d’Apple reste un mystère et on a bien hâte au 25 mars pour en apprendre davantage sur le sujet!