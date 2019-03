Wizards Unite: les premières images du jeu Harry Potter en réalité augmentée

C’est le moment où les fans de la saga Harry Potter peuvent s’exciter!

Pokémon Go était un véritable phénomène. Le jeu en réalité augmentée a séduit des millions de joueurs dans le monde entier et a permis à Niantic, son éditeur, de gagner un bon paquet d’argent. Un résultat qui a apparemment motivé ce dernier et l’a poussé à porter le concept sur Harry Potter. En effet, on sait depuis un bon moment qu’un nouveau jeu mobile en réalité augmentée de l’univers de J.K. Rowling est en préparation chez le studio et celui de WB Games: Harry Potter: Wizard Unite. Le projet semble bien avancer puisque le gameplay vient tout juste d’être dévoilé.

Bientôt des sorciers en herbe dans les rues

Pour l’instant, on ne connaît pas encore la date exacte à laquelle Harry Potter: Wizard Unite sera lancé. On sait néanmoins que ce sera pour cette année et la mise en ligne du gameplay est un indice qui pourrait signifier une arrivée imminente.

D’après ce gameplay, le principe du jeu ne devrait pas trop différer de celui de Pokémon Go, sauf que cette fois-ci, il ne s’agira pas de sortir de chez soi pour aller à la chasse aux Pokémon. Harry Potter: Wizard Unite a un autre objectif assez particulier et se basera bien entendu sur les différents personnages du film. L’histoire est axée sur un phénomène appelé «Calamité». Il correspond à l’arrivée dans le monde des Moldus de créatures surnaturelles et magiques ainsi que des artefacts. Le but du jeu est ainsi d’empêcher les Moldus de découvrir l’existence de ces désastres magiques puisqu’ils ne sont pas censés connaître l’existence de la magie dans leur monde.

Bien entendu, il s’agira d’une mission pas du tout facile pour les joueurs. Ils commenceront en tant que nouvelle recrue du Groupe d’Intervention du Code du Secret Magique et seront amenés à interagir avec des traces de magie. Au cours de leur aventure, ces joueurs pourront rencontrer d’autres joueurs et enquêter ensemble sur ladite calamité.

Il faudra encore attendre un moment avant de pouvoir jouer à Harry Potter: Wizards Unite, mais il va sans dire qu’on a bien hâte de voir le résultat de tout ça!